Польша вновь введет 200-метровую буферную зону на границе с ,еларусью в начале следующей недели, заявил в среду премьер-министр страны Дональд Туск после того, как на польского военного напали на границе с беларусью, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Граница стала горячей точкой с тех пор, как туда начали стекаться мигранты в 2021 году, после того как беларусь, близкий союзник россии, как сообщается, открыла туристические агентства на Ближнем Востоке, чтобы предложить новый неофициальный маршрут в Европу. Европейский Союз заявил, что этот шаг был направлен на создание кризиса. беларусь отвергает обвинения в том, что она помогает переправлять мигрантов к польской границе.

"Нам было рекомендовано быстро восстановить 200-метровую буферную зону в этом районе, где это возможно... мы готовы принять такое решение в начале следующей недели", - заявил Туск на пресс-конференции недалеко от границы.

Буферная зона, которая не позволяла представителям общественности и гуманитарным работникам приближаться к границе, была первоначально введена в 2021 году предыдущим националистическим правительством Партии закона и справедливости (ПиС).

В то время правозащитники раскритиковали этот шаг, заявив, что он препятствует усилиям по оказанию помощи мигрантам, в частности женщинам и детям, оказавшимся в ловушке на границе.

В последние недели увеличилось количество мигрантов, пытающихся пересечь границу нелегально, и пограничники сообщили о ряде инцидентов с применением насилия.

Во вторник польский военный остался в опасном для жизни состоянии после того, как его ранили ножом из-за ограждения на границе.

На границе с Беларусью польский солдат ранен в результате нападения мигранта

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова увеличить численность войск на границе с 5500, которые сейчас там дислоцируются, но не уточнил, на сколько именно.

Польша планирует потратить 10 миллиардов злотых (2,55 миллиарда долларов) на укрепление границы с беларусью.

Польша инвестирует более 2,5 миллиарда долларов в укрепление границ с россией и беларусью