На границе с Беларусью польский солдат ранен в результате нападения мигранта

Польский военный пытался остановить мигранта, который нелегально пересек границу с Беларусью и получил ранения, передает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita и RMF FM.

Детали

В Польше зафиксировали случай нападения на солдата со стороны мигранта, который хотел нелегально попасть на территорию Республики Польша из Беларуси. Инцидент произошел вблизи Дубиче-Церковне (село на территории Подляского воеводства на северо-востоке Польши, недалеко от границы с Беларусью). Польский военный пытался остановить мигранта, который нелегально пересек границу с Беларусью.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек прокомментировал ситуацию:

Сегодня утром я получил очень плохую информацию, что один из солдат, которые пытались остановить тех, кто пересекал границу, получил ножевое ранение - сказал Мрочек во вторник в эфире 1 программы Польского радио.

Чиновник отметил, что польское МВД принимает меры для защиты солдат, полицейских и пограничников, поскольку, как он пояснил, все эти формирования выполняют задачи, связанные с безопасностью границы и нашего государства.

Напомним,

Польша планирует усилить пограничную безопасность и сувеличить военное присутствие вдоль своей границы с Беларусью в связи с участившимися попытками организованных групп незаконно пересечь границу при содействии белорусских служб.