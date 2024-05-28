На кордоні з білоруссю польський солдат поранений в результаті нападу мігранта
Київ • УНН
Польський солдат поранений під час спроби зупинити мігранта, який нелегально перетинав кордон з білорусі.
Польський військовий намагався зупинити мігранта, який нелегально перетнув кордон з білоруссю та зазнав поранення, передає УНН із посиланням на Rzeczpospolita та RMF FM.
Деталі
У Польщі зафіксували випадок нападу на солдата з боку мігранта, який хотів нелегально потрапити на територію Республіки Польща з білорусі. Інцидент стався поблизу Дубіче-Церківне (село на території Підляського воєводства на північному сході Польщі, недалеко від кордону з білоруссю). Польський військовий намагався зупинити мігранта, який нелегально перетнув кордон із білоруссю.
Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Чеслав Мрочек прокоментував ситуацію:
Сьогодні вранці я отримав дуже погану інформацію, що один із солдатів, які намагалися зупинити тих, хто перетинав кордон, отримав ножове поранення
Посадовець наголосив, що польське МВС вживає заходів для захисту солдатів, поліцейських та прикордонників, оскільки, як він пояснив, усі ці формування виконують завдання, пов’язані з безпекою кордону та нашої держави.
Нагадаємо
Польща планує посилити прикордонну безпеку і збільшити військову присутність уздовж свого кордону з Білоруссю у зв'язку з почастішанням спроб організованих груп незаконно перетнути кордон за сприяння білоруських служб.