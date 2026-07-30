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"Нет оснований полагать, что целью была Польша": Туск анонсировал привлечение украинских экспертов к расследованию и рассмотрение усиления ПВО Украины

Киев • УНН

 • 5980 просмотра

Премьер Польши заявил, нет оснований полагать, что ракета, упавшая в Тарнаве-Колонии, имела целью Польшу. Он анонсировал привлечение украинских экспертов к расследованию и рассмотрение наращивания помощи Украине.

"Нет оснований полагать, что целью была Польша": Туск анонсировал привлечение украинских экспертов к расследованию и рассмотрение усиления ПВО Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил после залета в страну ракеты, что "нет оснований считать, что целью была Польша", добавив, что планируется привлечь украинских экспертов к расследованию. Об этом он сказал на пресс-конференции в Тарнаве-Колонии, где, по предварительным данным, упала российская ракета, анонсировав рассмотрение наращивания помощи Украине, пишет УНН со ссылкой на WP Wiadomości. 

Детали

Премьер-министр Дональд Туск и вице-премьер-министр, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш посетили место, где была найдена ракета в Тарнаве-Колонии в Люблинском воеводстве.

"Мы приехали сюда, чтобы подчеркнуть, прежде всего, перед службами, включая прокуратуру, большую важность быстрого выяснения всех обстоятельств этого события, к счастью, без последствий, без жертв, без повреждений, но тем не менее драматичного, каким является падение этой маневрирующей баллистической ракеты здесь, на полях возле Тарнавы-Колонии в Люблинском воеводстве", – сказал Туск.

"Как известно, это результат массированных российских действий. Это была одна из крупнейших атак за всю войну. Бомбы, ракеты и крылатые ракеты падали по всей Украине, в частности на западе Украины, возле нашей границы", – отметил польский премьер.

Он заверил, что украинская сторона "следила за ракетами, направлявшимися к польской границе, и пыталась их уничтожить вплоть до самой польской границы".

"Нет оснований считать, что целью была Польша, но два из этих объектов нарушили польское воздушное пространство", – сказал он.

Он подчеркнул, что вторая ракета ненадолго нарушила польскую границу, и никаких последствий не было. Позже Косиняк-Камыш опроверг, что имело место второе нарушение, пишет издание.

"Военные были готовы сбить ракету, если она будет представлять прямую угрозу для населенных пунктов. К счастью, она упала на место быстрее, прежде чем было принято решение сбить ее в безлюдной местности, где не возникло никаких драматических обстоятельств", – подчеркнул он.

Он напомнил, что гражданских лиц предупреждали сиренами. "Я знаю, что как общество мы все еще изучаем ситуацию, в которой каждый из нас должен по-своему реагировать на предупреждения, сигналы и сирены тревоги", – сказал он.

Он добавил, что "определение того, чья это ракета, имеет решающее значение". "Помните ситуацию, дамы и господа, где мы несколько раз сталкивались с этой проблемой интерпретации, - сказал он. - россия сделает все возможное, чтобы снять с себя ответственность".

"Согласно оценке военных экспертов, подавляющее большинство следовых доказательств, включая изъятые компоненты, указывают на российскую ракету Х-101. Это крылатая ракета, способная нести полезную нагрузку, и также очень вероятно, что взрыв произошел именно здесь. Размер кратера - примерно 10 метров в диаметре и до 5 метров в глубину - свидетельствует о том, что это был очень серьезный вопрос", - отметил он.

Туск заверил, что он контактирует с иностранными лидерами.

Американцы заинтересованы в участии в расследовании

– добавил Туск, которого цитирует TVN24. 

Он подчеркнул, что хочет, чтобы вопрос ракет решался максимально прозрачно.

Украинцы также предложили свою помощь в расследовании. Мы воспользуемся помощью их экспертов

- добавил он.

Украина предложила Польше помощь в расследовании после залета ракеты во время атаки рф30.07.26, 12:50 • 18238 просмотров

Туск о помощи Украине

"Чем больше ракет Украина сбивает над своей территорией, тем меньше угроза для нас", - сказал при этом Туск.

Я знаю, что сейчас не очень популярно говорить хорошо об Украине, но я это делаю, и это знание гораздо важнее. Безопасность Польши прямо и непосредственно зависит от эффективных действий украинских войск, в частности в воздухе. Если бы у украинцев было намного больше того, о чем они постоянно просят, возможно, эта баллистическая ракета не попала бы в Польшу

- сказал Туск.

"У меня нет оснований быть защитником Украины в деле Patriot. Единственное, что у меня на уме и в сердце, - это как лучше всего обеспечить безопасность Польши. Украина стреляет по ним, фактически ликвидируя российские объекты, потому что она воюет с россией, и в наших интересах поддерживать их в этих вопросах", – сказал он.

"После этого инцидента, как это ни парадоксально, вместе с премьер-министром я рассмотрю вопрос дальнейшей помощи Украине как можно скорее, включая дополнительные ракеты для Patriot, если это необходимо, потому что наша цель – обеспечить, чтобы Украина не проиграла эту войну", – подчеркнул Туск.

Туск подчеркнул, что ни одно небо не является на 100 процентов безопасным.

"Эффективность высокоточных ударов с наблюдением составляет 50 процентов с ракетами Patriot, а с другими средствами – примерно 30 процентов", – сказал премьер-министр.

"Сегодня не существует идеально совершенной системы, и поэтому нам приходится так сильно полагаться на человеческие решения, иногда точные, иногда неправильные. Это было точным", – подчеркнул он.

Туск о залете ракеты: все указывает на российскую Х-101, Польша была готова ее сбить30.07.26, 12:05 • 13279 просмотров

Юлия Шрамко

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