Нарушение воздушного пространства ракетой: посла россии вызовут в МИД Польши

Посла россии вызовут в МИД Польши и пришлют ему ноту протеста из-за пересечения крылатой ракеты России границы Польши. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, передает УНН со ссылкой на TVN24.

Детали

Сообщается, что Анджей Шейна заявил, что посла России вызовут в МИД и пришлют ему ноту протеста.

Я не хочу говорить, какие дальнейшие шаги будут предприняты, потому что это не первый случай пересечения крылатой ракетой России границы Польши. Думаю, мы рассмотрим возможность более решительно подчеркнуть не только наше недовольство, но и нашу позицию, потому что подобные действия являются неприемлемыми и абсолютно неприемлемыми, особенно в контексте членства Польши в НАТО и наших союзнических обязательств - заявил Шейна.

Дополнение

Сегодня утром российская крылатая ракета на 39 секунд нарушила польское воздушное пространство вблизи города Оцердов, что заставило Польшу активизировать процедуры безопасности и мобилизовать свои военно-воздушные силы.

Советник министра обороны Польши Мечислав Бенек заявил, что Польша могла бы сбить российскую ракету, которая залетела в воздушное пространство страны, если бы она залетела бы глубже и угрожала безопасности Польши.

В МИД заявили, что Польша потребует от России объяснений из-за нарушения российской ракетой воздушного пространства страны.