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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Польша потребует от россии объяснений, почему российская ракета нарушила польское воздушное пространство

Польша потребует от россии объяснений, почему российская ракета нарушила польское воздушное пространство

Киев  •  УНН

24 марта 2024, 09:27  •  1832 просмотра

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Утром российская ракета 39 секунд находилась в воздушном пространстве Польши, из-за чего польский МИД будет требовать от россии объяснить ситуацию.

Польша потребует от россии объяснений из-за нарушения российской ракетой воздушного пространства страны. Об этом говорится в заявлении МИД Польши, передает УНН.

Польша потребует от рф объяснений в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны. Прежде всего мы призываем российскую федерацию прекратить террористические воздушные атаки против жителей и территории Украины, а также закончить войну и заняться внутренними проблемами страны

- говорится в заявлении.

МИД Польши также выразил соболезнования жертвам российских бомбардировок и их близким.

Польша осуждает все формы терроризма и попытки силового пересмотра границ

- подчеркивается в заявлении.

Напомним

Сегодня утром российская крылатая ракета на 39 секунд нарушила польское воздушное пространство вблизи города Оцердов, что заставило Польшу активизировать процедуры безопасности и мобилизовать свои военно-воздушные силы.

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