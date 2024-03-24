Польша потребует от россии объяснений, почему российская ракета нарушила польское воздушное пространство

Блокада на границе с Польшей: в очереди на трех пунктах пропуска около 500 грузовиков

Около 500 грузовиков стоят в очереди на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе из-за блокады польских фермеров, при этом на пунктах пропуска Ягодин и Рава-Русская пересечение границы из Украины в Польшу не осуществляется.