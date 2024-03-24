В Минобороны Польши сообщили, при каких условиях могли бы сбить ракету рф

Польша могла бы сбить российскую ракету, которая залетела в воздушное пространство страны, если бы она залетела бы глубже и угрожала безопасности Польши. Об этом сказал советник министра обороны Польши Мечислав Бенек, комментируя нарушение российской ракетой пространства страны-члена НАТО, пишет УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Ракеты, которые имеют на борту пилоты, могли бы сбить этот объект, если бы он залетел глубже и угрожал нашей безопасности, но после 39 секунд он покинул нашу территорию - сказал на утреннем брифинге Бенек.

российская ракета, которая летела на высоте 400 метров со скоростью 800 километров в час, залетела на 2 километра вглубь территории Польши.

По словам министра обороны Польши, американские и британские союзники после сегодняшнего инцидента решили до конца года оставить на территории Польши системы противовоздушной и противоракетной обороны "Sky ЅаЬге", а не до конца марта, как планировалось.

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что нельзя рассчитывать на соблюдение международного права россией, поэтому важно в дальнейшем поддерживать Украину.

Видим, как важно поддерживать Украину милитарно и гуманитарно. Это дело, которое касается польской безопасности, это дело, которое касается мировой безопасности - сказал он.

Напомним

Сегодня в 4:23 утра крылатая ракета рф нарушила воздушное пространство Польши. Из-за этого Польша будет требовать от россии объяснений, заявил МИД страны.

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