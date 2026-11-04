У мережі шириться фейк про погрозу Ірану ударами по Києву, Львову та Одесі - ЦПД

$45.670.1351.060.01
ukenru
21:05 • 7760 перегляди
У Німеччині затримали українку, ймовірну, причетну до вбивства дитини
19:56 • 14129 перегляди
Енергетикам і комунальникам доплачуватимуть по 30 тис. гривень за відновлення інфраструктури після атак рф
19:38 • 13543 перегляди
Зеленський обговорив із Віткоффом та Кушнером підготовку до перемовин в Абу-Дабі - ЗМІ
18:59 • 12690 перегляди
Prosperity Plan для України та фінансування на 2027 рік - Умєров розповів про дві важливі зустрічі у Брюсселі
18:27 • 14155 перегляди
В Україну йдуть морози та мокрий сніг - синоптики розповіли, коли чекати
17:39 • 18177 перегляди
5 листопада в Україні діятимуть жорсткі графіки - скільки черг буде без світла
16:55 • 20380 перегляди
Глава СБУ звільнив двох високопосадовців через розслідування НАБУ, а "Мексиканцю" запропонував здатися
16:32 • 28627 перегляди
Вступ України до ЄС: Єврокомісія назвала ключові досягнення та визначила наступні кроки
4 листопада, 16:04 • 21170 перегляди
Сутичка на Борщагівці: Валентину Молоду взяли під варту на 60 діб без права застави
4 листопада, 15:46 • 27618 перегляди
Українські діти у Британії зможуть отримати кваліфікацію GCSE з української мови - чому це важливо та коли перші іспити
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
День залізничника в Україні: історія свята, робота під обстрілами та майбутнє залізниці4 листопада, 12:42 • 35177 перегляди
Загроза життю чи саботаж: чому Коломойського вкотре не доставили на засідання суду4 листопада, 13:31 • 6342 перегляди
P.Diddy зустріне день народження у в’язниці - що буде у "святковому" меню4 листопада, 14:01 • 26888 перегляди
Ніагарський водоспад засяяв синім після перемоги демократів у США4 листопада, 14:27 • 27037 перегляди
Режисер "Калігули" та маестро європейської еротики помер у віці 93 років18:19 • 7652 перегляди
Публікації
Вступ України до ЄС: Єврокомісія назвала ключові досягнення та визначила наступні кроки16:32 • 28628 перегляди
Українські діти у Британії зможуть отримати кваліфікацію GCSE з української мови - чому це важливо та коли перші іспити4 листопада, 15:46 • 27619 перегляди
День залізничника в Україні: історія свята, робота під обстрілами та майбутнє залізниці4 листопада, 12:42 • 35182 перегляди
Затягування суду не врятує від відповідальності - адвокат пояснив, як зупинити строки давності
Ексклюзив
4 листопада, 12:41 • 33695 перегляди
У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро3 листопада, 17:35 • 85528 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Ігор Коломойський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Брюссель
Реклама
УНН Lite
У Японії злодій повернув викрадений годинник за 257 тисяч євро і додав записку із вибаченнями21:19 • 904 перегляди
Режисер "Калігули" та маестро європейської еротики помер у віці 93 років18:19 • 7664 перегляди
Ніагарський водоспад засяяв синім після перемоги демократів у США4 листопада, 14:27 • 27044 перегляди
P.Diddy зустріне день народження у в’язниці - що буде у "святковому" меню4 листопада, 14:01 • 26894 перегляди
У пінгвінів, що мешкають біля "Вернадського", з'явилися перші яйця - скільки їх очікуютьPhoto4 листопада, 13:17 • 28732 перегляди
Актуальне
Bild
Соціальна мережа
The Guardian
Опалення
Starlink

У мережі шириться фейк про погрозу Ірану ударами по Києву, Львову та Одесі - ЦПД

Київ • УНН

 • 600 перегляди

ЦПД спростував скриншот із нібито цілями Ірану в Україні. Оригінальний ефір не містив таких заяв, а зображення сфальсифікували.

У мережі шириться фейк про погрозу Ірану ударами по Києву, Львову та Одесі - ЦПД

Іранське телебачення нібито показало карту з Києвом, Львовом та Одесою серед потенційних цілей Тегерана в разі нового удару США. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що як доказ Telegram-канали публікують скриншот нібито з ефіру одного з іранських телеканалів, на якому зображено карту Європи з позначеними українськими містами.

Насправді під час ефіру взагалі не йшлося про можливі удари Ірану по Україні. В оригінальному ефірі показано інше зображення. Скриншот, який поширюють у мережі, - підробка.

- попередили у ЦПД.

Там додали, що такі фейки спрямовані на поширення панічних настроїв серед українців через створення уявної загрози ракетних ударів з боку Ірану.

Нагадаємо

За даними ЦПД, у мережі знову з’явився старий фейк про нібито "ухвалення закону про вимкнення мобільного зв’язку й інтернету під час повітряних тривог". Насправді жодних рішень чи законів про обмеження зв’язку під час тривог не ухвалювали.

У росії випустили шкільний підручник із фейками про Україну та інструкціями вступу до армії04.11.26, 01:55 • 6826 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвітМультимедіа
російська пропаганда
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Львів
Одеса
Київ