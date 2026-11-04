У мережі шириться фейк про погрозу Ірану ударами по Києву, Львову та Одесі - ЦПД

Іранське телебачення нібито показало карту з Києвом, Львовом та Одесою серед потенційних цілей Тегерана в разі нового удару США. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

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Зазначається, що як доказ Telegram-канали публікують скриншот нібито з ефіру одного з іранських телеканалів, на якому зображено карту Європи з позначеними українськими містами.

Насправді під час ефіру взагалі не йшлося про можливі удари Ірану по Україні. В оригінальному ефірі показано інше зображення. Скриншот, який поширюють у мережі, - підробка. - попередили у ЦПД.

Там додали, що такі фейки спрямовані на поширення панічних настроїв серед українців через створення уявної загрози ракетних ударів з боку Ірану.

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За даними ЦПД, у мережі знову з’явився старий фейк про нібито "ухвалення закону про вимкнення мобільного зв’язку й інтернету під час повітряних тривог". Насправді жодних рішень чи законів про обмеження зв’язку під час тривог не ухвалювали.

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