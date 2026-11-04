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В сети распространяется фейк об угрозе Ирана нанести удары по Киеву, Львову и Одессе — ЦПД

Киев • УНН

 • 1232 просмотра

ЦПД опроверг скриншот с якобы целями Ирана в Украине. В оригинальном эфире таких заявлений не было, а изображение сфальсифицировали.

В сети распространяется фейк об угрозе Ирана нанести удары по Киеву, Львову и Одессе — ЦПД

Иранское телевидение якобы показало карту с Киевом, Львовом и Одессой среди потенциальных целей Тегерана в случае нового удара США. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в качестве доказательства Telegram-каналы публикуют скриншот якобы из эфира одного из иранских телеканалов, на котором изображена карта Европы с обозначенными украинскими городами.

На самом деле во время эфира вообще не шла речь о возможных ударах Ирана по Украине. В оригинальном эфире показано другое изображение. Скриншот, который распространяют в сети, — подделка.

— предупредили в ЦПД.

Там добавили, что такие фейки направлены на распространение панических настроений среди украинцев посредством создания мнимой угрозы ракетных ударов со стороны Ирана.

Напомним

По данным ЦПД, в сети вновь появился старый фейк о якобы "принятии закона об отключении мобильной связи и интернета во время воздушных тревог". На самом деле никаких решений или законов об ограничении связи во время тревог не принимали.

В России выпустили школьный учебник с фейками об Украине и инструкциями по вступлению в армию04.11.26, 01:55 • 6852 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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