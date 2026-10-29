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Фонд Василя Костюка та ОУМ "Спадщина" розпочали співпрацю

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Фонд Василя Костюка та ОУМ “Спадщина” розпочали співпрацю.

Фонд Василя Костюка та ОУМ "Спадщина" розпочали співпрацю

Благодійний фонд Василя Костюка розпочав співпрацю з Організацією української молоді "Спадщина" - однією з найстаріших молодіжних патріотичних організацій Львова, одним із засновників та першим головою якої був Андрій Парубій. 

Про початок партнерства повідомила ОУМ "Спадщина" на своїй сторінці у Facebook.

У межах співпраці Фонд підтримуватиме програми та ініціативи організації, спрямовані на патріотичне виховання молоді, вивчення української історії та культури, розвиток лідерських якостей, особистої відповідальності та активної громадянської позиції.

"Ми хочемо підтримувати ініціативи, які інвестують передусім у людей. Сильна Україна починається з молодих, освічених, здорових і відповідальних громадян, які знають власну історію, бережуть традиції і готові брати відповідальність за майбутнє країни. Саме тому для нас важливо підтримати "Спадщину" та допомогти організації розширювати можливості для розвитку української молоді", - зазначив засновник Благодійного фонду бізнесмен Василь Костюк.

ОУМ "Спадщина" була створена у Львові 1988 року. За перші 30 років діяльності організація провела понад 220 молодіжних таборів. Сьогодні вона також організовує мандрівки, історико-просвітницькі та культурні заходи для молоді.

Одним із засновників "Спадщини" та її першим головою був Андрій Парубій, який згодом очолював Верховну Раду України у 2016-2019 роках.

Благодійний фонд Василя Костюка заснований у 2026 році. Він підтримує ініціативи у сферах спорту, духовності та патріотичного виховання. 

Раніше повідомлялося, що Василь Костюк підтримав підготовку та участь збірної України з карате у молодіжному чемпіонаті світу в Польщі, де українські спортсмени встановили медальний рекорд.

Лілія Подоляк

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