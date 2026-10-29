Фонд Василия Костюка и ОУМ "Спадщина" начали сотрудничество.

Благотворительный фонд Василия Костюка начал сотрудничество с Организацией украинской молодежи "Спадщина" — одной из старейших молодежных патриотических организаций Львова, одним из основателей и первым председателем которой был Андрей Парубий.

О начале партнерства сообщила ОУМ "Спадщина" на своей странице в Facebook.

В рамках сотрудничества Фонд будет поддерживать программы и инициативы организации, направленные на патриотическое воспитание молодежи, изучение украинской истории и культуры, развитие лидерских качеств, личной ответственности и активной гражданской позиции.

"Мы хотим поддерживать инициативы, которые прежде всего инвестируют в людей. Сильная Украина начинается с молодых, образованных, здоровых и ответственных граждан, которые знают собственную историю, берегут традиции и готовы брать на себя ответственность за будущее страны. Именно поэтому для нас важно поддержать "Спадщина" и помочь организации расширять возможности для развития украинской молодежи", — отметил основатель Благотворительного фонда бизнесмен Василий Костюк.

ОУМ "Спадщина" была создана во Львове в 1988 году. За первые 30 лет деятельности организация провела более 220 молодежных лагерей. Сегодня она также организует путешествия, историко-просветительские и культурные мероприятия для молодежи.

Одним из основателей "Спадщина" и ее первым председателем был Андрей Парубий, который впоследствии возглавлял Верховную Раду Украины в 2016–2019 годах.

Благотворительный фонд Василия Костюка основан в 2026 году. Он поддерживает инициативы в сферах спорта, духовности и патриотического воспитания.

Ранее сообщалось, что Василий Костюк поддержал подготовку и участие сборной Украины по каратэ в молодежном чемпионате мира в Польше, где украинские спортсмены установили медальный рекорд.