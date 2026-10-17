У Львові в нічних клубах сталася серія крадіжок і шахрайств на 3 млн грн - поліція провела обшуки
Київ • УНН
У Львові поліція розслідує крадіжки та шахрайства щодо трьох клієнтів нічних закладів. Проведено 17 обшуків, вилучено цифрові докази.
У Львові правоохоронці розслідують крадіжки та шахрайства в особливо великих розмірах, скоєні щодо відвідувачів нічних розважальних закладів. Загальна сума збитків становить майже понад 3 мільйони гривень. Про це повідомила поліція Львівської області 17 жовтня, передає УНН.
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Досудовим розслідуванням встановлено, що жертвами крадіжок та шахрайств стали троє чоловіків. Це сталося під час відвідин різних нічних розважальних закладів міста. Правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків та вилучили речові докази, а також з’ясували, що зловмисники заволоділи коштами потерпілих на загальну суму майже 3 млн 150 тисяч гривень.
"Так, у 36-річного чоловіка шахрайським способом із банківської картки було знято більше 400 тисяч гривень, у 37-річного клієнта таким самим способом зняли понад 2,3 мільйона гривень, а в 40-річного чоловіка з банківської картки було списано 367 тисяч гривень", – йдеться у дописі поліції.
За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, ч.3 і ч.5 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
За наявною інформацією, обшуки відбувалися у трьох нічних розважальних закладах Львова, чотирьох автомобілях та за місцями проживання осіб, які мають стосунок до закладів, у яких було скоєно злочини.
"Правоохоронці вилучили комп’ютери та іншу цифрову техніку, документацію, чорнові записи та інші докази причетності зловмисників до протиправної діяльності", – йдеться у дописі.
Наразі, досудове розслідування триває, а поліцейські встановлюють особи зловмисників, причетних до злочинів.
Нагадаємо
У месенджерах активізувалися шахрайські схеми, де користувачам пропонують отримати неіснуючі грошові компенсації від ООН та Укренерго. Зловмисники розсилають фішингові посилання для отримання допомоги до 8800 гривень. Мета схеми, як повідомлялося, полягає у викраденні персональних даних та коштів з карток.