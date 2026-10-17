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У Львові в нічних клубах сталася серія крадіжок і шахрайств на 3 млн грн - поліція провела обшуки

Київ • УНН

 • 1954 перегляди

У Львові поліція розслідує крадіжки та шахрайства щодо трьох клієнтів нічних закладів. Проведено 17 обшуків, вилучено цифрові докази.

У Львові в нічних клубах сталася серія крадіжок і шахрайств на 3 млн грн - поліція провела обшуки

У Львові правоохоронці розслідують крадіжки та шахрайства в особливо великих розмірах, скоєні щодо відвідувачів нічних розважальних закладів. Загальна сума збитків становить майже понад 3 мільйони гривень. Про це повідомила поліція Львівської області 17 жовтня, передає УНН.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що жертвами крадіжок та шахрайств стали троє чоловіків. Це сталося під час відвідин різних нічних розважальних закладів міста. Правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків та вилучили речові докази, а також з’ясували, що зловмисники заволоділи коштами потерпілих на загальну суму майже 3 млн 150 тисяч гривень. 

"Так, у 36-річного чоловіка шахрайським способом із банківської картки було знято більше 400 тисяч гривень, у 37-річного клієнта таким самим способом зняли понад 2,3 мільйона гривень, а в 40-річного чоловіка з банківської картки було списано 367 тисяч гривень", – йдеться у дописі поліції.

За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, ч.3 і ч.5 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей –  позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За наявною інформацією, обшуки відбувалися у трьох нічних розважальних закладах Львова, чотирьох автомобілях та за місцями проживання осіб, які мають стосунок до закладів, у яких було скоєно злочини.

"Правоохоронці вилучили комп’ютери та іншу цифрову техніку, документацію, чорнові записи та інші докази причетності зловмисників до протиправної діяльності", – йдеться у дописі.

Наразі, досудове розслідування триває, а поліцейські встановлюють особи зловмисників, причетних до злочинів.

Нагадаємо

У месенджерах активізувалися шахрайські схеми, де користувачам пропонують отримати неіснуючі грошові компенсації від ООН та Укренерго. Зловмисники розсилають фішингові посилання для отримання допомоги до 8800 гривень. Мета схеми, як повідомлялося, полягає у викраденні персональних даних та коштів з карток.

Алла Кіосак

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