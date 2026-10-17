У Львові в нічних клубах сталася серія крадіжок і шахрайств на 3 млн грн - поліція провела обшуки

Україна виконала свою частину роботи над антибалістичним проєктом Freyja - Зеленський

Україна та США готують зустріч найближчим часом - Зеленський

Дизельна угода - перший крок: Зеленський вважає, що зняття санкцій з рф будуть продовжуватися

Генштаб підтвердив ураження дронового заводу "робоавіа" та логістики рф

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Зернова пастка для України: куди подіти врожай 2026 року та чим обернеться тривале блокування експорту

В Україні розпочалося автоматичне продовження відстрочок від мобілізації

Зеленський відреагував на рішення по закону Ліндсі Грема "в Америці" на тлі спроб рф зробити блекаут

Голова ФПУ Бизов заявив про ризики для прав працівників у законі про безпеку праці

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Скорочення бронювання працівників ОПК може зірвати постачання зброї на фронт - виробники закликали уряд переглянути рішення