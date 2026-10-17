Во Львове в ночных клубах произошла серия краж и мошенничеств на 3 млн грн - полиция провела обыски

Украина выполнила свою часть работы над противоракетным проектом Freyja — Зеленский

Украина и США готовят встречу в ближайшее время - Зеленский

Дизельная сделка - первый шаг: Зеленский считает, что снятие санкций с рф будет продолжаться

Генштаб подтвердил поражение дронового завода "робоавиа" и логистики рф

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Зерновая ловушка для Украины: куда деть урожай 2026 года и чем обернётся длительная блокада экспорта

В Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации

Зеленский отреагировал на решение по закону Линдси Грэма "в Америке" на фоне попыток рф устроить блэкаут

Глава ФПУ Бызов заявил о рисках для прав работников в законе о безопасности труда

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Сокращение бронирования работников ОПК может сорвать поставки оружия на фронт — производители призвали правительство пересмотреть решение