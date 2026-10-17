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Во Львове в ночных клубах произошла серия краж и мошенничеств на 3 млн грн - полиция провела обыски

Киев • УНН

 • 2016 просмотра

Во Львове полиция расследует кражи и мошенничества в отношении трёх клиентов ночных заведений. Проведено 17 обысков, изъяты цифровые доказательства.

Во Львове в ночных клубах произошла серия краж и мошенничеств на 3 млн грн - полиция провела обыски

Во Львове правоохранители расследуют кражи и мошенничества в особо крупных размерах, совершённые в отношении посетителей ночных развлекательных заведений. Общая сумма ущерба составляет почти более 3 миллионов гривен. Об этом 17 октября сообщила полиция Львовской области, передаёт УНН.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что жертвами краж и мошенничеств стали трое мужчин. Это произошло во время посещения различных ночных развлекательных заведений города. Правоохранители провели 17 санкционированных обысков и изъяли вещественные доказательства, а также выяснили, что злоумышленники завладели средствами потерпевших на общую сумму почти 3 млн 150 тысяч гривен. 

"Так, у 36-летнего мужчины мошенническим способом с банковской карты было снято более 400 тысяч гривен, у 37-летнего клиента таким же способом сняли более 2,3 миллиона гривен, а у 40-летнего мужчины с банковской карты было списано 367 тысяч гривен", – говорится в сообщении полиции.

По этим фактам правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, ч.3 и ч.5 ст.190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, –  лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

По имеющейся информации, обыски проходили в трёх ночных развлекательных заведениях Львова, четырёх автомобилях и по местам проживания лиц, имеющих отношение к заведениям, в которых были совершены преступления.

"Правоохранители изъяли компьютеры и другую цифровую технику, документацию, черновые записи и другие доказательства причастности злоумышленников к противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, а полицейские устанавливают личности злоумышленников, причастных к преступлениям.

Напомним

В мессенджерах активизировались мошеннические схемы, в которых пользователям предлагают получить несуществующие денежные компенсации от ООН и Укрэнерго. Злоумышленники рассылают фишинговые ссылки для получения помощи до 8800 гривен. Цель схемы, как сообщалось, заключается в похищении персональных данных и средств с карт.

Алла Киосак

Криминал и ЧП
Обыск
Банковская карта
Пожизненное лишение свободы
Национальная полиция Украины
Укрэнерго
Организация Объединенных Наций
Украина
Львов