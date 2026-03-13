У соцмережах активізувалися шахраї, які обіцяють фейкові виплати від ООН та Укренерго - ЦПД
Київ • УНН
Зловмисники розсилають фішингові посилання для отримання допомоги до 8800 гривень. Мета схеми полягає у викраденні персональних даних та коштів з карток.
У месенджерах активізувалися шахрайські схеми, де користувачам пропонують отримати неіснуючі грошові компенсації від ООН та Укренерго. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
Деталі
Зловмисники розсилають повідомлення про нібито виплату 8800 грн від ООН як допомогу під час війни та 3100 грн від Укренерго.
Для "оформлення заявки" шахраї пропонують перейти за посиланням на сторонні ресурси. Центр протидії дезінформації наголошує: це фішинг. Жодна міжнародна організація чи Укренерго не проводять подібних виплат через неофіційні сайти. Насправді шахраї хочуть викрасти персональні дані й отримати доступ до банківських рахунків користувачів.
ЦПД закликав не переходити за сумнівними посиланнями в месенджерах, не вводити дані банківських карток на неперевірених сайтах і довіряти лише офіційним каналам державних установ та міжнародних організацій.
