В соцсетях активизировались мошенники, обещающие фейковые выплаты от ООН и Укрэнерго - ЦПД
Киев • УНН
Злоумышленники рассылают фишинговые ссылки для получения помощи до 8800 гривен. Цель схемы заключается в похищении персональных данных и средств с карт.
В мессенджерах активизировались мошеннические схемы, где пользователям предлагают получить несуществующие денежные компенсации от ООН и Укрэнерго. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Подробности
Злоумышленники рассылают сообщения о якобы выплате 8800 грн от ООН в качестве помощи во время войны и 3100 грн от Укрэнерго.
Для "оформления заявки" мошенники предлагают перейти по ссылке на сторонние ресурсы. Центр противодействия дезинформации подчеркивает: это фишинг. Ни одна международная организация или Укрэнерго не проводят подобных выплат через неофициальные сайты. На самом деле мошенники хотят похитить персональные данные и получить доступ к банковским счетам пользователей.
ЦПД призвал не переходить по сомнительным ссылкам в мессенджерах, не вводить данные банковских карт на непроверенных сайтах и доверять только официальным каналам государственных учреждений и международных организаций.
В Днепре мошенники зарабатывали на обмане граждан ЕС с криптой через колл-центры, у них нашли элитные авто и миллионы в валюте - Генпрокурор23.02.26, 11:23 • 8660 просмотров