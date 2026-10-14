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Словаччина відновлює економічні переговори з рф після 5-річної перерви, але проведе переговори і з Україною

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Словаччина проведе переговори з росією 25 жовтня та з Україною 5 листопада у Львові. Братислава не блокуватиме кредит ЄС для Києва.

Словаччина відновлює економічні переговори з рф після 5-річної перерви, але проведе переговори і з Україною

Словаччина готується відновити роботу спільної економічної комісії з росією, діяльність якої призупинили після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Засідання заплановане на 25 жовтня. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час засідання парламентського комітету з європейських справ, повідомляє euBrief, пише УНН.

Деталі

Фіцо підтвердив, що Братислава завершує підготовку до переговорів із москвою в межах своєї політики співпраці з різними країнами світу. Водночас прем'єр не уточнив, які саме питання обговорюватимуть представники двох держав.

Щоб уникнути будь-яких несподіванок, 25-го числа також буде проведено спільну економічну комісію з російською федерацією

– заявив Фіцо.

Переговори з росією викликали критику у Словаччині

Ініціативу відновлення комісії ще в серпні озвучив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар. Тоді він повідомив про підготовчу онлайн-зустріч із російським міністром науки Валерієм Фальковим, який перебуває під санкціями ЄС. Опозиція розкритикувала ці контакти на тлі російських ударів по Україні.

Останнє засідання словацько-російської економічної комісії відбулося в листопаді 2021 року. Про її відновлення Фіцо домовився з путіним під час візиту до москви у травні 2025 року.

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Водночас словацький прем'єр підтвердив проведення 5 листопада у Львові міжурядових переговорів з Україною. Сторони планують обговорити гуманітарну допомогу, реконструкцію прикордонних переходів та створення школи для українських дітей у Братиславі.

Фіцо також заявив, що Словаччина не блокуватиме новий кредит ЄС для України, однак не братиме на себе фінансових гарантій за ним. За його словами, Братислава дотримуватиметься такого самого підходу, як і під час погодження попереднього кредиту на 90 млрд євро.

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Степан Гафтко

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