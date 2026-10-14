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Словакия возобновляет экономические переговоры с РФ после 5-летнего перерыва, но проведёт переговоры и с Украиной

Киев • УНН

 • 4518 просмотра

Словакия проведёт переговоры с Россией 25 октября и с Украиной 5 ноября во Львове. Братислава не будет блокировать кредит ЕС для Киева.

Словакия возобновляет экономические переговоры с РФ после 5-летнего перерыва, но проведёт переговоры и с Украиной

Словакия готовится возобновить работу совместной экономической комиссии с Россией, деятельность которой приостановили после начала полномасштабного вторжения в Украину. Заседание запланировано на 25 октября. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время заседания парламентского комитета по европейским делам, сообщает euBrief, пишет УНН.

Детали

Фицо подтвердил, что Братислава завершает подготовку к переговорам с Москвой в рамках своей политики сотрудничества с различными странами мира. При этом премьер не уточнил, какие именно вопросы будут обсуждать представители двух государств.

Чтобы избежать каких-либо неожиданностей, 25-го числа также будет проведена совместная экономическая комиссия с Российской Федерацией

– заявил Фицо.

Переговоры с Россией вызвали критику в Словакии

Инициативу по восстановлению комиссии еще в августе озвучил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Тогда он сообщил о подготовительной онлайн-встрече с российским министром науки Валерием Фальковым, который находится под санкциями ЕС. Оппозиция раскритиковала эти контакты на фоне российских ударов по Украине.

Последнее заседание словацко-российской экономической комиссии состоялось в ноябре 2021 года. О ее восстановлении Фицо договорился с Путиным во время визита в Москву в мае 2025 года.

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В то же время словацкий премьер подтвердил проведение 5 ноября во Львове межправительственных переговоров с Украиной. Стороны планируют обсудить гуманитарную помощь, реконструкцию пограничных переходов и создание школы для украинских детей в Братиславе.

Фицо также заявил, что Словакия не будет блокировать новый кредит ЕС для Украины, однако не возьмет на себя финансовых гарантий по нему. По его словам, Братислава будет придерживаться такого же подхода, как и при согласовании предыдущего кредита на 90 млрд евро.

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Степан Гафтко

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