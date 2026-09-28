Фицо пригрозил досрочными выборами в Словакии из-за угрозы потери большинства в парламенте

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что досрочные парламентские выборы могут состояться уже в январе из-за конфликта внутри правящей коалиции, который угрожает лишить правительство большинства. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Коалиционный кризис обострился после того, как младший партнёр потребовал отставки министра окружающей среды Томаша Тарабы. Спор связан с его всё большей политической самостоятельностью, а также борьбой за влияние в министерствах и контроль над тендерами.

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Проблема для Фицо заключается в том, что кадровые перестановки могут привести к изменениям и среди депутатов. В таком случае коалиция рискует остаться лишь с 75 голосами в 150-местном парламенте — для большинства необходимо как минимум 76.

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Если господа Данко и Тараба не одумаются, в январе могут состояться досрочные выборы — заявил Фицо во время телевизионных дебатов.

В то же время ни одна из партий коалиции пока открыто не требует досрочных выборов. По оценке Bloomberg, заявление Фицо может быть способом давления на партнёров, чтобы они урегулировали конфликт и не поставили под угрозу парламентское большинство.

Фицо назвал нынешнюю коалицию самой сложной из всех, которые ему приходилось возглавлять. Очередные парламентские выборы в Словакии должны состояться в сентябре 2027 года.

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