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Фіцо пригрозив достроковими виборами у Словаччині через загрозу втрати більшості в парламенті

Київ • УНН

 • 986 перегляди

Криза в коаліції загрожує уряду Фіцо втратою більшості. Прем’єр пригрозив достроковими виборами, якщо партнери не владнають конфлікт.

Фіцо пригрозив достроковими виборами у Словаччині через загрозу втрати більшості в парламенті

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що дострокові парламентські вибори можуть відбутися вже у січні через конфлікт усередині правлячої коаліції, який загрожує позбавити уряд більшості. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Коаліційна криза загострилася після того, як молодший партнер зажадав відставки міністра навколишнього середовища Томаша Тараби. Суперечка пов'язана з його дедалі більшою політичною самостійністю, а також боротьбою за вплив у міністерствах і контроль над тендерами.

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Проблема для Фіцо полягає в тому, що кадрові перестановки можуть призвести до змін і серед депутатів. У такому разі коаліція ризикує залишитися лише із 75 голосами у 150-місному парламенті – для більшості необхідно щонайменше 76.

Фіцо заявив про готовність до виборів у січні

Якщо пан Данко та пан Тараба не схаменуться, у січні можуть бути дострокові вибори

– заявив Фіцо під час телевізійних дебатів.

Водночас жодна з партій коаліції поки відкрито не вимагає дострокових виборів. За оцінкою Bloomberg, заява Фіцо може бути способом тиску на партнерів, щоб вони владнали конфлікт і не поставили під загрозу парламентську більшість.

Фіцо назвав нинішню коаліцію найскладнішою з усіх, які йому доводилося очолювати. Чергові парламентські вибори у Словаччині мають відбутися у вересні 2027 року.

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Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Bloomberg
Роберт Фіцо
Словаччина