Туск і Фіцо зустрінуться в Україні для обговорення санкцій проти рф
Київ • УНН
Прем’єри Польщі та Словаччини відвідають Україну 18 вересня. Вони обговорять наслідки ударів РФ і посилення санкцій.
Прем'єр-міністри Польщі і Словаччини Дональд Туск і Роберт Фіцо відвідають Україну в п'ятницю, 18 вересня. Про це повідомляє DRM News, передає УНН.
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За словами голови уряду Польщі, він хоче побачити наслідки ударів рф по інфраструктурі, а також зустрітись з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Розмова буде присвячена посиленню санкційного тиску на росію.
Завтра я зустрінуся з прем'єр-міністром Фіцо також в Україні, де відбудеться саміт
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні та місяці стануть "періодом дуже посилених дій" з боку росії, не можна виключати, що ескалація може торкнутися і польської території.
Водночас його словацький колега Роберт Фіцо заявив, що не підтримує пришвидшеного вступу України до Європейського Союзу, але готовий запропонувати свій досвід інтеграції.