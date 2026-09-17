Туск і Фіцо зустрінуться в Україні для обговорення санкцій проти рф

Прем'єр-міністри Польщі і Словаччини Дональд Туск і Роберт Фіцо відвідають Україну в п'ятницю, 18 вересня. Про це повідомляє DRM News, передає УНН.

Деталі

За словами голови уряду Польщі, він хоче побачити наслідки ударів рф по інфраструктурі, а також зустрітись з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Розмова буде присвячена посиленню санкційного тиску на росію.

Завтра я зустрінуся з прем'єр-міністром Фіцо також в Україні, де відбудеться саміт – заявив Туск.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні та місяці стануть "періодом дуже посилених дій" з боку росії, не можна виключати, що ескалація може торкнутися і польської території.

Водночас його словацький колега Роберт Фіцо заявив, що не підтримує пришвидшеного вступу України до Європейського Союзу, але готовий запропонувати свій досвід інтеграції.