Туск и Фицо встретятся в Украине для обсуждения санкций против РФ
Киев • УНН
Премьер-министры Польши и Словакии посетят Украину 18 сентября. Они обсудят последствия ударов РФ и усиление санкций.
Премьер-министры Польши и Словакии Дональд Туск и Роберт Фицо посетят Украину в пятницу, 18 сентября. Об этом сообщает DRM News, передает УНН.
Детали
По словам главы правительства Польши, он хочет увидеть последствия ударов рф по инфраструктуре, а также встретиться с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Разговор будет посвящен усилению санкционного давления на россию.
Завтра я встречусь с премьер-министром Фицо также в Украине, где состоится саммит
Напомним
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие недели и месяцы станут "периодом очень усиленных действий" со стороны россии, нельзя исключать, что эскалация может затронуть и польскую территорию.
В то же время его словацкий коллега Роберт Фицо заявил, что не поддерживает ускоренного вступления Украины в Европейский союз, но готов предложить свой опыт интеграции.