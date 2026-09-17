Туск и Фицо встретятся в Украине для обсуждения санкций против РФ

Премьер-министры Польши и Словакии Дональд Туск и Роберт Фицо посетят Украину в пятницу, 18 сентября. Об этом сообщает DRM News, передает УНН.

Детали

По словам главы правительства Польши, он хочет увидеть последствия ударов рф по инфраструктуре, а также встретиться с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Разговор будет посвящен усилению санкционного давления на россию.

Завтра я встречусь с премьер-министром Фицо также в Украине, где состоится саммит – заявил Туск.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие недели и месяцы станут "периодом очень усиленных действий" со стороны россии, нельзя исключать, что эскалация может затронуть и польскую территорию.

В то же время его словацкий коллега Роберт Фицо заявил, что не поддерживает ускоренного вступления Украины в Европейский союз, но готов предложить свой опыт интеграции.