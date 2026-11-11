Львівські хірурги вперше прооперували чоловіка з рідкісною хворобою Маделунга

У Львові медики прооперували 33-річного чоловіка з рідкісною хворобою Маделунга та полегшили йому життя. Хірурги провели два етапи операцій, під час яких видалили понад кілограм жирових відкладень. Про це повідомляє Львівська міська рада, передає УНН.

Деталі

Це захворювання спричиняє аномальне розростання жирової тканини, переважно в ділянці шиї та плечей. У світі описано близько 600 таких випадків, а для фахівців лікарні святого Пантелеймона це перший досвід лікування цієї недуги. 33-річний чоловік помітив зміни у 2022 році. З часом утворення поширилися на обличчя, шию, плечі, руки й живіт, через що йому стало важко повертати голову, жувати та спати - йдеться у дописі.

За наявною інформацією, львівські хірурги виконали два етапи оперативного втручання. Під час операцій видалили жирові розростання з передньої та задньої частин шиї, а також понад кілограм жирових відкладень і надлишок шкіри.

Втручання минули без ускладнень. Після операцій пацієнт відчув значне полегшення: стало легше дихати, жувати та рухатися - йдеться у дописі.

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