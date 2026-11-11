Львовские хирурги впервые прооперировали мужчину с редкой болезнью Маделунга

Во Львове медики прооперировали 33-летнего мужчину с редкой болезнью Маделунга и облегчили ему жизнь. Хирурги провели два этапа операций, во время которых удалили более килограмма жировых отложений. Об этом сообщает Львовский городской совет, передает УНН.

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Это заболевание вызывает аномальное разрастание жировой ткани, преимущественно в области шеи и плеч. В мире описано около 600 таких случаев, а для специалистов больницы Святого Пантелеймона это первый опыт лечения этого заболевания. 33-летний мужчина заметил изменения в 2022 году. Со временем образования распространились на лицо, шею, плечи, руки и живот, из-за чего ему стало трудно поворачивать голову, жевать и спать - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, львовские хирурги провели два этапа оперативного вмешательства. Во время операций удалили жировые разрастания с передней и задней частей шеи, а также более килограмма жировых отложений и избыток кожи.

Вмешательства прошли без осложнений. После операций пациент почувствовал значительное облегчение: стало легче дышать, жевать и двигаться - говорится в сообщении.

Напомним

В центре Шалимова лапароскопически прооперировали пациентку, которая страдала от боли с детства. Врачи обнаружили опасные конкременты во время обследования.