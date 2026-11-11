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Львовские хирурги впервые прооперировали мужчину с редкой болезнью Маделунга

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Врачи в два этапа удалили 33-летнему пациенту жировые разрастания и излишки кожи. После операций ему стало легче дышать, жевать и двигаться.

Львовские хирурги впервые прооперировали мужчину с редкой болезнью Маделунга

Во Львове медики прооперировали 33-летнего мужчину с редкой болезнью Маделунга и облегчили ему жизнь. Хирурги провели два этапа операций, во время которых удалили более килограмма жировых отложений. Об этом сообщает Львовский городской совет, передает УНН.

Подробности

Это заболевание вызывает аномальное разрастание жировой ткани, преимущественно в области шеи и плеч. В мире описано около 600 таких случаев, а для специалистов больницы Святого Пантелеймона это первый опыт лечения этого заболевания. 33-летний мужчина заметил изменения в 2022 году. Со временем образования распространились на лицо, шею, плечи, руки и живот, из-за чего ему стало трудно поворачивать голову, жевать и спать

- говорится в сообщении.

По имеющейся информации, львовские хирурги провели два этапа оперативного вмешательства. Во время операций удалили жировые разрастания с передней и задней частей шеи, а также более килограмма жировых отложений и избыток кожи.

Вмешательства прошли без осложнений. После операций пациент почувствовал значительное облегчение: стало легче дышать, жевать и двигаться

- говорится в сообщении.

Напомним

В центре Шалимова лапароскопически прооперировали пациентку, которая страдала от боли с детства. Врачи обнаружили опасные конкременты во время обследования.

Алла Киосак

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