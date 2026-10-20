До смерті побив мобілізованого чоловіка: військовому Львівського ТЦК повідомили про підозру

$45.000.1450.530.03
ukenru
Ексклюзив
10:25 • 5052 перегляди
Зустріч США, росії та Китаю не вирішить долю України, але створить небезпечний прецедент - політолог
07:45 • 16048 перегляди
ЄС шукає ще €70 млрд для України: Euronews дізналося варіанти
06:49 • 17126 перегляди
Зеленський провів "предметну" розмову із Рубіо - говорили про протибалістику, попередження і Starlink
06:46 • 14728 перегляди
Південна Корея відкличе додатковий персонал посольства через полонених КНДР - МЗС
05:37 • 18363 перегляди
Віткофф планує поїздку до рф після переговорів з Зеленським в Осло - Axios
20 жовтня, 04:31 • 24520 перегляди
Європа готує для путіна два сценарії завершення війни в Україні - FT
20 жовтня, 01:52 • 34246 перегляди
Я не думаю, що Україна повинна бути в НАТО - Венс
19 жовтня, 20:33 • 50497 перегляди
Вони могли б зробити набагато більше: Трамп "похвалив" росію за її дії в Україні
19 жовтня, 18:19 • 48508 перегляди
Порушив закон про мобілізацію і відкрив вогонь під час перевірки у ТЦК - що відомо про "Печерського стрілка"
19 жовтня, 17:27 • 79585 перегляди
Чи зможуть роботодавці змушувати працювати під час "жовтої" тривоги: нові правила діятимуть вже з 4 грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
4.8м/с
62%
760мм
Популярнi новини
Партнери покривають дві третини потреб України - Корецький20 жовтня, 01:19 • 7930 перегляди
Зеленський закликав сенаторів тиснути на Трампа для скасування обмежень США для України - Axios20 жовтня, 02:25 • 10985 перегляди
США більше не беруть участі в обороні України - Мерц20 жовтня, 04:15 • 22726 перегляди
Як зменшити рахунки за комуналку взимку: дієві способи заощадити на платежах06:17 • 20410 перегляди
Тренди осені: що носять на вулицях Києва у 2026 роціPhoto07:38 • 16133 перегляди
Публікації
Від Полтавщини до Луцька - варіанти коротких мандрівок УкраїноюPhoto10:39 • 2484 перегляди
Скорочення бронювання: урядова ініціатива може дорого коштувати Україні10:17 • 5140 перегляди
Тренди осені: що носять на вулицях Києва у 2026 роціPhoto07:38 • 16428 перегляди
Як зменшити рахунки за комуналку взимку: дієві способи заощадити на платежах06:17 • 20693 перегляди
Чи зможуть роботодавці змушувати працювати під час "жовтої" тривоги: нові правила діятимуть вже з 4 грудня19 жовтня, 17:27 • 79582 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Китай
Японія
Реклама
УНН Lite
Залишив розташування збірної Португалії - Роналду оштрафували на 255 євро та дискваліфікували на 30 днів19 жовтня, 20:02 • 42586 перегляди
Чорний ведмідь "завітав" до бібліотеки у США - поласував закусками й з’їв банку меду19 жовтня, 17:50 • 37038 перегляди
"Щодня сумуватиму" - Аріана Ґранде оплакує смерть 17-річної собаки КокоPhoto19 жовтня, 16:45 • 35395 перегляди
Модель Сахара Рей, яка мала роман із Джастіном Бібером, померла у 34 роки19 жовтня, 16:33 • 45720 перегляди
Війна в Кореї, повернення DMZ та ціни в Україні - що чекати від релізу Call of Duty: Modern Warfare 4PhotoVideo19 жовтня, 16:10 • 33311 перегляди
Актуальне
Starlink
Шахед-136
The New York Times
Опалення
MIM-104 Patriot

До смерті побив мобілізованого чоловіка: військовому Львівського ТЦК повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 432 перегляди

ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю Львівського ТЦК у побитті мобілізованого, який помер від тяжких травм. Підозрюваного взяли під варту.

До смерті побив мобілізованого чоловіка: військовому Львівського ТЦК повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовослужбовцю одного з підрозділів Львівського ТЦК та СП, який разом з іншими працівниками ТЦК жорстоко побив мобілізованого чоловіка, що призвело до смерті останнього. Про це повідомила пресслужба ДБР, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, фігурант раніше вже був визнаний винним в одержанні хабаря за попередньою змовою з іншими особами. У серпні 2026 року Шевченківський районний суд Львова призначив йому покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

Але вже через місяць фігурант скоїв кримінальний злочин.

Разом з іншими працівниками ТЦК він бив мобілізованого кулаками та ногами по тулубу і грудній клітці. Чоловік у цей час лежав на підлозі зі скутими за спиною руками та не міг захиститися. Сам підозрюваний завдав йому щонайменше двох ударів ногою. Після побиття потерпілого силоміць перенесли до технічного приміщення ТЦК у Львові. Звідти його згодом забрала швидка допомога. У лікарні медики виявили у чоловіка численні переломи ребер, тяжкі ушкодження легень та інші небезпечні для життя травми. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося

- йдеться в повідомленні ДБР.

Затриманому оголосили про підозру в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд узяв підозрюваного під варту без права внесення застави.

Також слідство встановлює усіх працівників ТЦК, причетних до побиття, та з'ясовує всі обставини загибелі чоловіка.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у приміщенні ТЦК на столичному Печерську відбулась стрілянина, поранено трьох поліцейських та трьох військовослужбовців.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
ТЦК та СП
Львів