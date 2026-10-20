До смерті побив мобілізованого чоловіка: військовому Львівського ТЦК повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовослужбовцю одного з підрозділів Львівського ТЦК та СП, який разом з іншими працівниками ТЦК жорстоко побив мобілізованого чоловіка, що призвело до смерті останнього. Про це повідомила пресслужба ДБР, передає УНН.

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За даними слідства, фігурант раніше вже був визнаний винним в одержанні хабаря за попередньою змовою з іншими особами. У серпні 2026 року Шевченківський районний суд Львова призначив йому покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

Але вже через місяць фігурант скоїв кримінальний злочин.

Разом з іншими працівниками ТЦК він бив мобілізованого кулаками та ногами по тулубу і грудній клітці. Чоловік у цей час лежав на підлозі зі скутими за спиною руками та не міг захиститися. Сам підозрюваний завдав йому щонайменше двох ударів ногою. Після побиття потерпілого силоміць перенесли до технічного приміщення ТЦК у Львові. Звідти його згодом забрала швидка допомога. У лікарні медики виявили у чоловіка численні переломи ребер, тяжкі ушкодження легень та інші небезпечні для життя травми. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося - йдеться в повідомленні ДБР.

Затриманому оголосили про підозру в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд узяв підозрюваного під варту без права внесення застави.

Також слідство встановлює усіх працівників ТЦК, причетних до побиття, та з'ясовує всі обставини загибелі чоловіка.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у приміщенні ТЦК на столичному Печерську відбулась стрілянина, поранено трьох поліцейських та трьох військовослужбовців.