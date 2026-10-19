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На столичному Печерську сталась стрілянина у будівлі ТЦК, поранені військові та поліцейські

Київ • УНН

 • 2604 перегляди

У столичному ТЦК чоловік, доставлений за порушення мобілізаційного законодавства, відкрив стрілянину. Поранено трьох поліцейських і трьох військових.

На столичному Печерську сталась стрілянина у будівлі ТЦК, поранені військові та поліцейські

У приміщенні ТЦК на столичному Печерську відбулась стрілянина, поранено трьох поліцейських та трьох військовослужбовців, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

За попередньою інформацією правоохоронців, стрільбу відкрив чоловік, якого було доставлено за порушення законодавства про мобілізацію.

Поранено трьох поліцейських та трьох військовослужбовців.  Постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна допомога 

- йдеться у повідомленні. 

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального та головного управління поліції. 

Всі обставини події встановлюються.

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Антоніна Туманова

КиївКримінал
Вибухи
Мобілізація
ТЦК та СП
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