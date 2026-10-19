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В столичном Печерске произошла стрельба в здании ТЦК, ранены военнослужащие и полицейские

Киев • УНН

 • 1296 просмотра

В столичном ТЦК мужчина, доставленный за нарушение законодательства о мобилизации, открыл стрельбу. Ранены трое полицейских и трое военнослужащих.

В столичном Печерске произошла стрельба в здании ТЦК, ранены военнослужащие и полицейские

В помещении ТЦК в столичном Печерском районе произошла стрельба, ранены трое полицейских и трое военнослужащих, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

По предварительной информации правоохранителей, стрельбу открыл мужчина, доставленный за нарушение законодательства о мобилизации.

Ранены трое полицейских и трое военнослужащих.  Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь 

- говорится в сообщении. 

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции. 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Стрельба возле ТЦК в Хмельницкой области - пьяный мужчина открыл огонь из автомата18.06.26, 15:48 • 7488 просмотров

Антонина Туманова

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