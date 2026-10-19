В столичном Печерске произошла стрельба в здании ТЦК, ранены военнослужащие и полицейские
Киев • УНН
В столичном ТЦК мужчина, доставленный за нарушение законодательства о мобилизации, открыл стрельбу. Ранены трое полицейских и трое военнослужащих.
В помещении ТЦК в столичном Печерском районе произошла стрельба, ранены трое полицейских и трое военнослужащих, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
По предварительной информации правоохранителей, стрельбу открыл мужчина, доставленный за нарушение законодательства о мобилизации.
Ранены трое полицейских и трое военнослужащих. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Стрельба возле ТЦК в Хмельницкой области - пьяный мужчина открыл огонь из автомата18.06.26, 15:48 • 7488 просмотров