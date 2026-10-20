До смерти избил мобилизованного мужчину: военнослужащему Львовского ТЦК сообщили о подозрении
Киев • УНН
ГБР сообщило о подозрении военнослужащему Львовского ТЦК в избиении мобилизованного, который умер от тяжёлых травм. Подозреваемого взяли под стражу.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении военнослужащему одного из подразделений Львовского ТЦК и СП, который вместе с другими работниками ТЦК жестоко избил мобилизованного мужчину, что привело к смерти последнего. Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает УНН.
Детали
По данным следствия, фигурант ранее уже был признан виновным в получении взятки по предварительному сговору с другими лицами. В августе 2026 года Шевченковский районный суд Львова назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы.
Но уже через месяц фигурант совершил уголовное преступление.
Вместе с другими работниками ТЦК он избивал мобилизованного кулаками и ногами по туловищу и грудной клетке. В это время мужчина лежал на полу со скованными за спиной руками и не мог защититься. Сам подозреваемый нанес ему как минимум два удара ногой. После избиения потерпевшего насильно перенесли в техническое помещение ТЦК во Львове. Оттуда его впоследствии забрала скорая помощь. В больнице медики обнаружили у мужчины многочисленные переломы ребер, тяжелые повреждения легких и другие опасные для жизни травмы. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось
Задержанному объявили о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Суд взял подозреваемого под стражу без права внесения залога.
Также следствие устанавливает всех работников ТЦК, причастных к избиению, и выясняет все обстоятельства гибели мужчины.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в помещении ТЦК в столичном Печерске произошла стрельба, были ранены трое полицейских и трое военнослужащих.