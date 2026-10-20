До смерти избил мобилизованного мужчину: военнослужащему Львовского ТЦК сообщили о подозрении

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении военнослужащему одного из подразделений Львовского ТЦК и СП, который вместе с другими работниками ТЦК жестоко избил мобилизованного мужчину, что привело к смерти последнего. Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает УНН.

По данным следствия, фигурант ранее уже был признан виновным в получении взятки по предварительному сговору с другими лицами. В августе 2026 года Шевченковский районный суд Львова назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Но уже через месяц фигурант совершил уголовное преступление.

Вместе с другими работниками ТЦК он избивал мобилизованного кулаками и ногами по туловищу и грудной клетке. В это время мужчина лежал на полу со скованными за спиной руками и не мог защититься. Сам подозреваемый нанес ему как минимум два удара ногой. После избиения потерпевшего насильно перенесли в техническое помещение ТЦК во Львове. Оттуда его впоследствии забрала скорая помощь. В больнице медики обнаружили у мужчины многочисленные переломы ребер, тяжелые повреждения легких и другие опасные для жизни травмы. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось