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The Guardian

Василь Костюк відзначив найкращих каратистів на чемпіонаті України у Львові

Київ • УНН

 • 598 перегляди

У Львові понад 600 спортсменів з 15 регіонів змагалися за титули чемпіонату України з карате. Найбільше золота здобула Чернівецька область.

Василь Костюк відзначив найкращих каратистів на чемпіонаті України у Львові

У Львові 6-8 листопада відбувся чемпіонат України з карате серед кадетів, юніорів, молоді до 21 року та дорослих. Змагання об'єднали понад 600 спортсменів із 15 регіонів країни та стали важливим етапом формування національної та молодіжної збірних України на 2027 рік. Про це повідомляється на офіційному сайті Української федерації карате, передає УНН.

На турнірі виступили майже всі провідні українські каратисти. Свою майстерність підтвердили як досвідчені члени збірної, так і молоді спортсмени, які нещодавно здобули нагороди на чемпіонаті світу в польському Бєльсько-Бялій.

Зокрема, чемпіонкою України у віковій категорії U21 стала 18-річна Ульяна Баранова - володарка золотої медалі молодіжного ЧС-2026. Перемоги також здобули призери світової першості Марк Дорош, Нікіта Дмитренко та Іван Маценко.

Як пояснив головний тренер молодіжної збірної України Дмитро Негатуров, висока конкуренція на національному рівні свідчить про значний потенціал українського карате. Навіть призери чемпіонату світу не завжди можуть гарантувати собі місце у збірній, адже в кожній ваговій категорії є чимало сильних спортсменів.

Серед почесних гостей чемпіонату був спонсор Української федерації карате Василь Костюк, який взяв участь у нагородженні переможців та призерів змагань.

За підсумками чемпіонату України найбільше золотих нагород здобули спортсмени Чернівецької області (13 золотих, 9 срібних, 9 бронзових). До трійки найкращих команд також увійшли Київ (9-13-22) та Одеська область (9-3-23).

Змагання були присвячені пам'яті спецпризначенців ГУР МО України Андрія Хорошка, Ростислава Пархоменка та Сергія Рябоконя, які загинули, захищаючи незалежність України.

Зауважимо, український бізнесмен Василь Костюк уже понад три роки системно підтримує розвиток українського карате. Зокрема, він повністю фінансує проєкт дитячої збірної України, сприяє участі спортсменів у міжнародних турнірах та заохочує їхні досягнення. 

Нагадаємо, нещодавно Василь Костюк підтримав підготовку та участь збірної України з карате у молодіжному чемпіонаті світу в Польщі, де українські спортсмени встановили медальний рекорд.

Лілія Подоляк

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