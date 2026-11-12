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Василий Костюк отметил лучших каратистов на чемпионате Украины во Львове

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Во Львове более 600 спортсменов из 15 регионов соревновались за титулы чемпионата Украины по карате. Больше всего золота завоевала Черновицкая область.

Василий Костюк отметил лучших каратистов на чемпионате Украины во Львове

Во Львове 6–8 ноября состоялся чемпионат Украины по карате среди кадетов, юниоров, молодежи до 21 года и взрослых. Соревнования объединили более 600 спортсменов из 15 регионов страны и стали важным этапом формирования национальной и молодежной сборных Украины на 2027 год. Об этом сообщается на официальном сайте Украинской федерации карате, передает УНН.

На турнире выступили почти все ведущие украинские каратисты. Свое мастерство подтвердили как опытные члены сборной, так и молодые спортсмены, которые недавно завоевали награды на чемпионате мира в польском Бельско-Бяле.

В частности, чемпионкой Украины в возрастной категории U21 стала 18-летняя Ульяна Баранова — обладательница золотой медали молодежного ЧМ-2026. Победы также одержали призеры мирового первенства Марк Дорош, Никита Дмитренко и Иван Маценко.

Как объяснил главный тренер молодежной сборной Украины Дмитрий Негатуров, высокая конкуренция на национальном уровне свидетельствует о значительном потенциале украинского карате. Даже призеры чемпионата мира не всегда могут гарантировать себе место в сборной, поскольку в каждой весовой категории есть немало сильных спортсменов.

Среди почетных гостей чемпионата был спонсор Украинской федерации карате Василий Костюк, который принял участие в награждении победителей и призеров соревнований.

По итогам чемпионата Украины больше всего золотых наград завоевали спортсмены Черновицкой области (13 золотых, 9 серебряных, 9 бронзовых). В тройку лучших команд также вошли Киев (9–13–22) и Одесская область (9–3–23).

Соревнования были посвящены памяти спецназовцев ГУР МО Украины Андрея Хорошко, Ростислава Пархоменко и Сергея Рябоконя, погибших, защищая независимость Украины.

Отметим, украинский бизнесмен Василий Костюк уже более трех лет системно поддерживает развитие украинского карате. В частности, он полностью финансирует проект детской сборной Украины, содействует участию спортсменов в международных турнирах и поощряет их достижения. 

Напомним, недавно Василий Костюк поддержал подготовку и участие сборной Украины по карате в молодежном чемпионате мира в Польше, где украинские спортсмены установили медальный рекорд.

Лилия Подоляк

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