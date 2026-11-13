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Генерал СБУ Дука розповів, де перебували представники НАБУ і САП на початку повномасштабного вторгнення

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Сергій Дука заявив, що у 2022 році обороняв Київ, тоді як згадані представники НАБУ та САП були за кордоном або у Львові. Генерал заперечує обвинувачення у злочинній організації.

Генерал СБУ Дука розповів, де перебували представники НАБУ і САП на початку повномасштабного вторгнення
фото ілюстративне

Генерал-майор СБУ Сергій Дука заявив, що під час оборони Києва у 2022 році він разом із побратимами виконував оперативно-бойові завдання, тоді як представники НАБУ та САП, які нині беруть участь у його кримінальному переслідуванні, перебували за кордоном і на Заході України, передає кореспондент УНН.

"Під час повномасштабної війни та оборони Києва я очолював ТОГ та зі своїм колективом виконував оперативно-бойові задачі, а пан Абакумов в цей час знаходився у Польщі, пан Нєдов та пан Карась, який бився як лев в суді, знаходились у Львові і чомусь повернулись (у Київ - ред.) аж в середині квітня 2022 року. Так про що ми говоримо, хто захищає країну?", – заявив Сергій Дука під час спілкування з журналістами після звільнення з СІЗО.

Йдеться про керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова, який знімається у фільмах про розслідування Антикорупційного бюро і публічно коментує кримінальні справи.

Крім того, генерал-майор згадав Романа Нєдова, який готував клопотання про обрання йому запобіжного заходу і в якого раніше Дука проводив обшуки. Тоді велося розслідування щодо ймовірної співпраці іншого детектива НАБУ - Руслана Магамедрасулова - з росією.

Дука також говорив про заступника начальника відділу САП Миколу Карася, який представляв сторону обвинувачення в суді по його справі. 

Нагадаємо

4 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття ймовірної злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному наданні неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Одним із фігурантів операції "Карфаген" став генерал-майор СБУ Сергій Дука. Йому інкримінують участь у злочинній організації. Сам генерал свою провину заперечує.

6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 65 млн грн. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягали на значно більшій сумі – 100 млн грн.

Сам генерал-майор під час судового засідання заявляв, що не має можливості самостійно сплатити таку заставу, та заперечував намір переховуватися від слідства.

Після рішення суду співробітники СБУ почали збирати кошти на підтримку генерал-майора. 13 листопада необхідна сума застави була зібрана і Сергія Дуку звільнили з СІЗО. Напередодні підтримку Сергію Дуці висловили й співробітники СБУ, які захищають незалежність України на фронті. Вони записали відеозвернення до генерала, в якому повідомили, що долучилися до збору коштів на заставу безпосередньо з передової.

Раніше адвокат Юрій Сухов опублікував відкритий лист Сергія Дуки із СІЗО. У зверненні генерал заявив, що присвятив службі Україні 26 років, значну частину яких займався організацією та проведенням спеціальних операцій.

Крім того, Дука пояснив, що його контакти з особами з кримінального середовища були пов’язані з виконанням оперативних завдань, а не участю у злочинній організації. Генерал також зазначив, що вбачає у діях окремих представників антикорупційних органів спробу зведення особистих рахунків. Він закликає оцінювати його діяльність на підставі доказів, а не гучних заголовків.

Євген Царенко

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