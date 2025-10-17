Суд продовжив арешт детективу НАБУ Магамедрасулову
Київ • УНН
Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька до 15 грудня. Також продовжено досудове розслідування у цій справі до 21 січня наступного року.
Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою для детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві рф. Про це журналісту УНН повідомили у Київській міській прокуратурі.
У прокуратурі повідомили, що суд продовжив арешт для детектива НАБУ до 15 грудня. Також продовжено тримання під вартою для його батька.
Доповнення
Печерський райсуд продовжив досудове розслідування у справі детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова, а також його батька Сентябра до 21 січня наступного року.
21 липня Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.
Наступного дня печерський районний суд Києва відправив Руслана Магамедрасулова під варту.
Служба безпеки України заявила, що інформація про нібито політичні мотиви затримання співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, не відповідає дійсності. Також у службі стверджують, що всі чутки про те, що нібито Руслан Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів не відповідають дійсності.
Нещодавно були оприлюднені нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова.