Суд продовжив досудове розслідування у справі Магомедрасулових до січня 2026 року
Київ • УНН
Печерський райсуд продовжив досудове розслідування у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька до 21 січня 2026 року. Їх підозрюють у пособництві рф через організацію незаконної торгівлі технічною коноплею.
Печерський райсуд продовжив досудове розслідування у справі детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова, а також його батька Сентябра до 21 січня наступного року, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у Київській міськпрокуратурі, суд продовжив досудове розслідування у справі детектива НАБУ та його батька до 21 січня 2026 року.
Нагадаємо
Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.
Правоохоронці зібрали нові відомості, які стосуються можливої протиправної діяльності одного із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, підозрюваного в організації разом зі своїм батьком незаконної торгівлі з рф. Йдеться про продаж технічної коноплі, яку вирощували в Житомирській області і планували продавати в росію (республіка Дагестан).