Суд продлил досудебное расследование по делу Магомедрасуловых до января 2026 года

15 октября, 10:41 • 16181 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 31509 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 26070 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 26476 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 23715 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 18686 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17776 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 34190 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 34209 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13857 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15:48 • 2848 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 61145 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 40153 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 42291 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 49184 просмотра
Суд продлил досудебное расследование по делу Магомедрасуловых до января 2026 года

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Печерский райсуд продлил досудебное расследование по делу детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова и его отца до 21 января 2026 года. Их подозревают в пособничестве рф из-за организации незаконной торговли технической коноплей.

Суд продлил досудебное расследование по делу Магомедрасуловых до января 2026 года

Печерский райсуд продлил досудебное расследование по делу детектива Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова, а также его отца Сентября до 21 января следующего года, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Киевской горпрокуратуре, суд продлил досудебное расследование по делу детектива НАБУ и его отца до 21 января 2026 года.

Напомним

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве рф.

Правоохранители собрали новые сведения, касающиеся возможной противоправной деятельности одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, подозреваемого в организации совместно со своим отцом незаконной торговли с рф. Речь идет о продаже технической конопли, которую выращивали в Житомирской области и планировали продавать в россию (республика Дагестан).

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Война в Украине
Житомирская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины