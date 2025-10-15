Суд продлил досудебное расследование по делу Магомедрасуловых до января 2026 года
Печерский райсуд продлил досудебное расследование по делу детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова и его отца до 21 января 2026 года. Их подозревают в пособничестве рф из-за организации незаконной торговли технической коноплей.
Как сообщили в Киевской горпрокуратуре, суд продлил досудебное расследование по делу детектива НАБУ и его отца до 21 января 2026 года.
Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве рф.
Правоохранители собрали новые сведения, касающиеся возможной противоправной деятельности одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, подозреваемого в организации совместно со своим отцом незаконной торговли с рф. Речь идет о продаже технической конопли, которую выращивали в Житомирской области и планировали продавать в россию (республика Дагестан).