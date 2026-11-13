Генерал СБУ Дука рассказал, где находились представители НАБУ и САП в начале полномасштабного вторжения

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Генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил, что во время обороны Киева в 2022 году он вместе с боевыми товарищами выполнял оперативно-боевые задачи, тогда как представители НАБУ и САП, которые ныне участвуют в его уголовном преследовании, находились за границей и на Западе Украины, передает корреспондент УНН.

"Во время полномасштабной войны и обороны Киева я возглавлял ТОГ и со своим коллективом выполнял оперативно-боевые задачи, а господин Абакумов в это время находился в Польше, господин Недов и господин Карась, который сражался как лев в суде, находились во Львове и почему-то вернулись (в Киев — ред.) лишь в середине апреля 2022 года. Так о чем мы говорим, кто защищает страну?" — заявил Сергей Дука во время общения с журналистами после освобождения из СИЗО.

Речь идет о руководителе подразделения детективов НАБУ Александре Абакумове, который снимается в фильмах о расследованиях Антикоррупционного бюро и публично комментирует уголовные дела.

Кроме того, генерал-майор упомянул Романа Недова, который готовил ходатайство об избрании ему меры пресечения и у которого ранее Дука проводил обыски. Тогда велось расследование относительно вероятного сотрудничества другого детектива НАБУ — Руслана Магамедрасулова — с Россией.

Дука также говорил о заместителе начальника отдела САП Николае Карасе, который представлял сторону обвинения в суде по его делу.

Напомним

4 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении предположительно преступной организации, участников которой подозревают в систематическом предоставлении неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Одним из фигурантов операции "Карфаген" стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему инкриминируют участие в преступной организации. Сам генерал отрицает свою вину.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на значительно большей сумме — 100 млн грн.

Сам генерал-майор во время судебного заседания заявил, что не имеет возможности самостоятельно внести такой залог, и отрицал намерение скрываться от следствия.

После решения суда сотрудники СБУ начали собирать средства в поддержку генерал-майора. 13 ноября необходимая сумма залога была собрана, и Сергея Дуку освободили из СИЗО. Накануне поддержку Сергею Дуке выразили и сотрудники СБУ, которые защищают независимость Украины на фронте. Они записали видеобращение к генералу, в котором сообщили, что присоединились к сбору средств на залог непосредственно с передовой.

Ранее адвокат Юрий Сухов опубликовал открытое письмо Сергея Дуки из СИЗО. В обращении генерал заявил, что посвятил службе Украине 26 лет, значительную часть которых занимался организацией и проведением специальных операций.

Кроме того, Дука объяснил, что его контакты с лицами из криминальной среды были связаны с выполнением оперативных задач, а не с участием в преступной организации. Генерал также отметил, что усматривает в действиях отдельных представителей антикоррупционных органов попытку сведения личных счетов. Он призывает оценивать его деятельность на основании доказательств, а не громких заголовков.