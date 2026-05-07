Выборы в Британии могут закончиться "Стармергеддоном" для премьера - СМИ

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

В Британии проходят выборы в местные советы и региональные парламенты. Партия Кира Стармера рискует потерять более 1800 мест из-за низкого рейтинга.

Выборы в Британии могут закончиться "Стармергеддоном" для премьера - СМИ

Миллионы избирателей по всей Великобритании в четверг примут участие в выборах, и британский премьер-министр Кир Стармер столкнется с самым масштабным и опасным избирательным испытанием с тех пор, как он привел свою Лейбористскую партию к победе на выборах в 2024 году, говорится в публикации The New York Times, пишет УНН.

Избиратели в Шотландии и Уэльсе изберут депутатов в национальные парламенты, а избиратели во многих частях Англии будут голосовать за представителей в местных и муниципальных органах власти.

Популярность Стармера упала за два года его пребывания у власти, и ожидается, что избиратели выразят свое недовольство на избирательных участках. Его перспективы настолько мрачны, что один из его противников, Стивен Флинн, лидер Шотландской национальной партии (Scottish National Party) в Вестминстере, назвал вероятный результат выборов "Стармергеддоном" (Starmergeddon).

Кто будет голосовать и за что?

В Англии избиратели выбирают представителей в муниципальные советы, где на кону около 5000 мест в советах 136 различных районов. Кроме того, пройдут выборы шести мэров.

Шотландия и Уэльс как страны Соединенного Королевства имеют собственные парламенты. Они обладают автономией в некоторых областях политики, включая здравоохранение и образование, и обычно избираются каждые пять лет.

Шотландские избиратели изберут представителей в свой парламент в Эдинбурге, а валлийские избиратели изберут депутатов в свой парламент, известный как Сенедд, в Кардиффе.

Какие партии готовятся к неудачному дню?

Ожидается, что две крупнейшие партии в парламенте, Лейбористская и Консервативная, пострадают.

Левоцентристская Лейбористская партия Стармера столкнется с двойным давлением. Левее нее активизировавшаяся Партия зеленых (Green Party) завоевывает голоса прогрессивных избирателей, в основном в городских районах.

Правее Лейбористской партии процветает популистская партия Reform UK во главе с Найджелом Фараджем в рабочих регионах Северной Англии, Мидлендса и Уэльса.

В Англии Лейбористская партия защищает около 2550 мест в местных советах и может потерять около 1850 из них, по прогнозам эксперта по вопросам опроса общественного мнения Роберта Хейворда. Он предполагает, что консерваторы могут потерять около 600 мест.

У консерваторов относительно новый лидер, Кеми Баденох, но избиратели, похоже, не простили партии 14 лет пребывания у власти, которое закончилось в 2024 году.

На выборах в Уэльсе опросы показывают, что Лейбористская партия, скорее всего, окажется на третьем месте — впечатляющая потеря для партии, которая возглавляла правительство в Уэльсе с момента создания предшественника валлийского парламента в 1999 году.

А в Шотландии партия может занять третье место.

Кто, скорее всего, добьется успеха?

В Англии партия Reform UK имеет все шансы стать крупнейшим победителем, получив, возможно, 1550 мест в местных советах, преимущественно в районах за пределами Лондона. Партия зеленых, которая под руководством своего нового лидера Зака Полански стала значительной левой силой, может получить около 500 мест в советах Лондона и в районах проживания среднего класса в других городах.

Центристские либерал-демократы, вероятно, добьются скромных успехов, в основном за счет консерваторов.

Шотландская национальная партия, левоцентристская партия, выступающая за независимость Шотландии, очевидно, останется крупнейшей силой в Эдинбурге.

В Уэльсе другая левонационалистическая партия, Plaid Cymru, как ожидается, будет бороться за первое место с партией Reform UK.

Когда ожидаются результаты?

Избирательные участки закрываются в 22:00 по местному времени в четверг. Хотя некоторые голоса будут подсчитаны в течение ночи, в большинстве районов подсчет начнется в пятницу утром. Значительная часть результатов должна поступить примерно к обеду в пятницу, и к раннему вечеру картина должна проясниться.

Что поставлено на карту?

Для Стармера выборы несут политическую опасность. Его критикуют из-за назначения Питера Мандельсона, друга Джеффри Эпштейна, послом в Вашингтоне, и слухи о возможном вызове его лидерству циркулируют уже несколько месяцев. Среди потенциальных соперников — Энди Бернем, мэр Манчестера; Анджела Рейнер, бывший заместитель премьер-министра; и Вес Стритинг, министр здравоохранения. Чтобы бросить вызов, Бернему необходимо получить место в парламенте, а ни один из двух других пока не выступил против Стармера.

Но катастрофические результаты могут поставить премьер-министра в опасное положение.

Голосование имеет практические последствия. Парламенты Шотландии и Уэльса контролируют политику, включая здравоохранение, школы, многие аспекты транспорта, и имеют некоторые полномочия по сбору налогов. Местные советы в Англии предоставляют услуги от ухода за пожилыми людьми до вывоза мусора.

"Кроме того, в условиях фрагментации британской политики аналитики будут следить за признаками структурных изменений. Будут ли результаты свидетельствовать о продолжении краха дуополии, которая доминировала в британской политике на протяжении десятилетий? Воспринимают ли избиратели Reform UK как достойную альтернативу консерваторам? Насколько сильно "зеленые" могут навредить лейбористам?" — говорится в публикации.

Если победит Шотландская национальная партия, ее лидер Джон Суинни, вероятно, призовет ко второму референдуму о независимости Шотландии (партия проиграла предыдущий в 2014 году).

Хотя правительство в Лондоне, скорее всего, заблокирует эту перспективу, это может подогреть дискуссию о будущем Шотландии.

Партия Plaid Cymru рассматривает независимость как долгосрочную цель для Уэльса и не предлагает проводить референдум в ближайшее время. Но если она победит, Уэльсом и Шотландией могут управлять партии, которые хотят расколоть Соединенное Королевство, замечает издание.

Юлия Шрамко

