На выборах в парламент Шотландии победу одержала Шотландская национальная партия (SNP), выступающая за отделение от Великобритании. Она получила 58 мест, сообщает УНН со ссылкой на сайт парламента Шотландии.

Детали

В то же время партия Reform UK получила 17 мест в парламенте, Шотландская лейбористская партия – также 17 мест.

Шотландская партия зеленых имеет 15 депутатов; Шотландская консервативная и юнионистская партия получила 12 мест, а Шотландские либеральные демократы – 10.

Дополнительно

Шотландская национальная партия является левоцентристской политической партией, выступающей за независимость от Великобритании. Партия существует с 1934 года: её политика базируется на европейской социал-демократии.

Напомним

Лейбористы потерпели поражение на местных выборах в Великобритании из-за политических разворотов и войны с Ираном. Партия Найджела Фараджа – Партия реформ (Reform UK) – получила сотни новых мандатов.