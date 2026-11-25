Фото: Представництво Президента України в АР Крим

У тимчасово окупованому Севастополі російська окупаційна адміністрація готується до знесення 48 будівель і споруд на території колишньої військової частини в Карантинній бухті. На їхньому місці планують звести масштабний готельний комплекс, апартаменти та комерційні об'єкти. Забудова охопить понад 22 гектари території, де розташовані археологічні пам'ятки, пов'язані з античним Херсонесом Таврійським. Реалізація проєкту загрожує безповоротною втратою частини історико-культурної спадщини Криму. Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, передає УНН.

Деталі

Оприлюднена у жовтні 2026 року документація передбачає демонтаж 48 будівель і споруд колишнього військового містечка в Карантинній бухті. Зокрема, йдеться про знесення казарм, клубу, музею, бібліотеки, їдальні, спортивного комплексу, гаражів та інших господарських споруд.

На звільненій території окупанти планують звести:

багатофункціональний готельний комплекс;

апартаменти;

торговельні об'єкти;

школу для обдарованих дітей;

гуртожиток;

набережну з прогулянковою зоною та пляжем.

Проєкт передбачає демонтаж фундаментів та підземних інженерних комунікацій, що створює додаткову загрозу для збереження археологічного культурного шару.

Землю передали структурі підсанкційного російського банку

12 вересня 2026 року уряд рф видав розпорядження №2505-р, відповідно до якого земельну ділянку площею понад 22 гектари передбачено надати компанії "Готельний комплекс Севастополь" у безоплатне користування на 49 років без проведення торгів.

Засновник компанії - ТОВ "ПСБ Бізнес", пов'язане з російським державним Промсвязьбанком (ПСБ). З 2018 року банк спеціалізується, зокрема, на фінансовому обслуговуванні підприємств російського військово-промислового комплексу та державного оборонного замовлення. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну проти банку запровадили санкції США, Європейський Союз та Велика Британія.

Про плани будівництва готельного комплексу за участю Промсвязьбанку представники окупаційної адміністрації Севастополя повідомляли ще у червні 2025 року.

Окупанти хочуть збільшити допустиму висоту забудови до 33 метрів

Для реалізації комерційного проєкту російська влада також ініціювала перегляд містобудівних обмежень на територіях, пов'язаних із Херсонесом Таврійським. У 2016 році максимальна допустима висота забудови на відповідній території становила 12 метрів. У грудні 2025 року російські нормативні обмеження змінили, дозволивши зводити будівлі заввишки до 26 метрів. Восени 2026 року з'явилася пропозиція щодо чергового збільшення допустимої висоти готельної забудови - до 33 метрів.

Реалізація цієї ініціативи може суттєво змінити історичний ландшафт території, розташованої в буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Під загрозою опинилися поховання віком понад дві тисячі років

На території запланованого будівництва розташовані численні археологічні пам'ятки античного та середньовічного періодів. Зокрема, йдеться про некрополь Карантинної бухти, який датується IV століттям до нашої ери - X століттям нашої ери, та так званий "Могильник №18", датований IV–II століттями до нашої ери. Крім того, на цій території можуть зберігатися недосліджені залишки стародавніх фортифікаційних споруд Херсонеса.

За інформацією "Голосу Криму", у матеріалах російської історико-культурної експертизи визнається неможливість повного збереження археологічного культурного шару під час запланованого демонтажу будівель. У зв'язку з цим окупанти передбачили проведення археологічного спостереження під час земляних робіт на площі 13 726 квадратних метрів. Вартість відповідних робіт оцінюється у понад 91 млн російських рублів.

Водночас масштабне будівництво та втручання у ґрунт створюють ризик пошкодження або безповоротного знищення археологічних об'єктів, частина яких досі залишається недостатньо дослідженою.

Під загрозою також історична забудова Севастополя

Окрім античних пам'яток, реалізація проєкту може призвести до втрати історичних будівель Севастополя.

Зокрема, у листопаді 2026 року стало відомо про спроби місцевих митців привернути увагу до загрози знесення так званого Білого будиночка - дореволюційного офіцерського флігеля в Карантинній бухті. Існування споруди підтверджують історичні фотографії початку XX століття. Водночас будівля не має офіційного охоронного статусу, що ставить під загрозу її збереження.

ЮНЕСКО визнала Херсонес Таврійський пам'яткою, що перебуває під загрозою

23 липня 2026 року під час 48-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в південнокорейському Пусані об'єкт "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора" внесли до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.

Причиною такого рішення стали наслідки російської окупації Криму, масштабні будівельні та археологічні роботи, зміни історичного ландшафту, а також відсутність доступу українських фахівців до пам'ятки. ЮНЕСКО закликала утриматися від будь-яких дій, які можуть спричинити подальше незворотне пошкодження об'єкта, його буферної зони та прилеглого історичного ландшафту.

Попри рішення ЮНЕСКО, російська окупаційна адміністрація продовжує використовувати території, пов'язані з культурною спадщиною Криму, для реалізації масштабних комерційних проєктів.

Доповнення

Херсонес Таврійський - стародавнє місто, засноване грецькими колоністами у V столітті до нашої ери на території сучасного Севастополя. Упродовж майже двох тисячоліть воно залишалося одним із важливих політичних, економічних, торговельних та культурних центрів Північного Причорномор'я.

У 2013 році Херсонес Таврійський та його хора - прилеглі сільськогосподарські території античного міста - були внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Загальна площа об'єкта становить понад 259 гектарів, а його буферної зони - понад 3 тисячі гектарів.

Нагадаємо

На окупованих територіях України росіяни проводять масові археологічні розкопки історичних артефактів, які ніде не фіксуються. Також вони грабують музеї та нищать історичні пам’ятки, користуючись своєю безкарністю.