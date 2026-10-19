Туреччина отримає російський дизель за угодою з Трампом - міністр

Туреччина отримає частину дизельного пального, яке росія має постачати на світові ринки згідно з угодою з президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив 18 жовтня міністр енергетики країни Алпарслан Байрактар, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Байрактар ​​заявив, що угода між США та росією про постачання дизельного пального є важливою з точки зору енергетичної безпеки Туреччини. Анкара залежить від росії для задоволення деяких своїх енергетичних потреб, а також від Ірану, Азербайджану та інших країн, зазначає видання. Вона намагається диверсифікувати джерела енергоносіїв у вигляді операцій із США та іншими партнерами.

"росія запровадила обмеження на експорт дизельного пального в останні місяці, коли почала стикатися з цією проблемою. Тепер вони досягли угоди про дизельне пальне з Трампом... Завдяки переговорам, які ми провели, ми будемо отримувати частину цього дизельного пального до Туреччини", – сказав Байрактар ​​телеканалу Kanal 7. Він не вдавався до подробиць.

Президент України Володимир Зеленський, європейські чиновники та деякі колеги Трампа з числа республіканців різко розкритикували цю угоду.

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Видобуток газу

Байрактар ​​також заявив, що Туреччина планує запустити другу плавучу платформу для видобутку газу в першому кварталі 2028 року, додавши, що ця платформа збільшить щоденний видобуток Туреччини в Чорному морі до 45 мільйонів кубічних метрів.

У суботу Туреччина відправила свою першу плавучу платформу для видобутку газу, Osman Gazi, до Чорного моря, що, за словами Байрактара, має приблизно подвоїти щоденний видобуток з її найбільшого вітчизняного газового родовища, родовища Сакар'я, до 20 мільйонів кубічних метрів з нинішніх 9,5 мільйона, що еквівалентно 7,3 мільярда кубічних метрів на рік.

"У першому кварталі 2028 року до Туреччини прибуде друга плавуча платформа для видобутку, і ми отримаємо з її допомогою 25 мільйонів кубічних метрів видобутку. Вона має трохи більшу потужність (ніж Osman Gazi)", – сказав він.

"Таким чином, маючи 45 мільйонів кубічних метрів, ми будемо використовувати власний газ у трьох з чотирьох будинків у Туреччині", - зазначив турецький міністр.

Він додав, що щоденний видобуток Туреччини на родовищі зросте до 550 000 барелів нафтового еквіваленту з будівництвом другої плавучої платформи.

Туреччина є одним з найбільших газових ринків Європи, споживаючи 59 млрд куб. м минулого року. Країна майже повністю залежить від імпорту газу, при цьому внутрішній видобуток минулого року становив 3,1 млрд кубометрів, більша частина з яких припадає на родовище Сакар'я.

Байрактар ​​також заявив, що заплановані операції з розвідки вуглеводнів біля узбережжя Пакистану були відкладені приблизно на шість місяців через вплив війни з Іраном на регіон.