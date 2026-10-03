Саудовская Аравия призвала Европу оказать военную помощь в борьбе с хуситами — Bild

Саудовская Аравия планирует новое военное наступление против проиранской террористической группировки хуситов в Йемене. В то же время Эр-Рияд рассчитывает на военную поддержку со стороны европейских стран. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Эр-Рияд ожидает военной поддержки, в частности, от Франции и Великобритании. Глава саудовской разведки Турки бин Фейсал Аль Сауд также призвал Германию присоединиться к противодействию хуситам.

Он подчеркнул, что европейские страны заинтересованы в стабильности региона, поскольку пользуются его ресурсами и торговыми маршрутами.

Тот, кто получает выгоду от сырьевых ресурсов региона, должен содействовать миру и безопасности - сказал Турки.

Несколько месяцев назад Саудовская Аравия предложила создать систему военной безопасности и наблюдения для Аравийского полуострова и пролива Баб-эль-Мандеб. По словам главы разведки, ни одна европейская страна тогда не согласилась принять участие в этой инициативе.

Турки считает, что Европа непосредственно заинтересована в защите этого маршрута, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив проходят суда, направляющиеся к Суэцкому каналу, а оттуда – в Европу.

В то же время Саудовская Аравия уже имеет союзников в борьбе против хуситов. Как рассказывает Турки, Франция участвует в соответствующих мероприятиях, а Великобритания помогает с дозаправкой самолетов в воздухе. Поддержку также оказывают Египет, Пакистан и Турция – в частности, поставками, боеприпасами и разведывательной информацией.

Саудовский представитель подчеркнул, что защита международных торговых путей не должна оставаться исключительно американской ответственностью. "В этом должен участвовать весь мир".

В следующем месяце в Эр-Рияде должна состояться встреча между Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива и Европейским Союзом. Турки ожидает, что стороны наконец смогут заключить торговое соглашение, переговоры по которому продолжаются уже 30 лет. По его словам, такая договоренность могла бы стать первым шагом к более широкому сотрудничеству в сфере безопасности.

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