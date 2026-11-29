Китайский космический корабль "Шэньчжоу-23" с 3 астронавтами на борту, среди которых первый гражданин Пакистана, побывавший на орбите, начал возвращение на Землю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайское государственное информационное агентство "Синьхуа", пишет УНН.

Детали

Космический корабль отстыковался от орбитальной станции "Тяньгун" 29 ноября в 23:42 по местному времени. Ожидается, что возвращение на Землю продлится около 5,5 часа, после чего капсула приземлится на посадочной площадке Дунфэн на севере Китая.

Пакистанский астронавт Мухаммед Зишан Али провел на орбитальной станции около 5 дней. Он возвращается вместе с командиром миссии Чжан Чжиюанем и Лай Ка-инь — первой астронавткой из Гонконга.

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Али прибыл на станцию "Тяньгун" 25 ноября на борту корабля "Шэньчжоу-24", став первым иностранным астронавтом, посетившим китайскую орбитальную станцию.

Во время пребывания в космосе в его задачи входило проведение 4 совместных китайско-пакистанских научных экспериментов в областях наук о жизни и материаловедения.

Миссия стала важным этапом космического партнерства Китая и Пакистана, которое началось еще в начале 1990-х годов с запуска пакистанских спутников китайской стороной.

Китай впервые доставил иностранного астронавта на станцию "Тяньгун"