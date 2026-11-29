Китайський космічний корабель "Шеньчжоу-23" із 3 астронавтами на борту, серед яких перший громадянин Пакистану, який побував на орбіті, розпочав повернення на Землю. Про це повідомляє Reuters із посиланням на китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа", пише УНН.

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Космічний корабель відстикувався від орбітальної станції "Тяньгун" 29 листопада о 23:42 за місцевим часом. Очікується, що повернення на Землю триватиме близько 5,5 години, після чого капсула приземлиться на посадковому майданчику Дунфен на півночі Китаю.

Пакистанський астронавт Мухаммед Зішан Алі провів на орбітальній станції близько 5 днів. Він повертається разом із командиром місії Чжан Чжіюанем та Лай Ка-їн – першою астронавткою з Гонконгу.

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Алі прибув на станцію "Тяньгун" 25 листопада на борту корабля "Шеньчжоу-24", ставши першим іноземним астронавтом, який відвідав китайську орбітальну станцію.

Під час перебування в космосі до його завдань входило проведення 4 спільних китайсько-пакистанських наукових експериментів у галузях наук про життя та матеріалознавства.

Місія стала важливим етапом космічного партнерства Китаю та Пакистану, яке розпочалося ще на початку 1990-х років із запуску пакистанських супутників китайською стороною.

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