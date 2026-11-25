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Китай доставив першого іноземного астронавта на свою космічну станцію "Тяньгун". Ця подія, за словами китайської сторони, започатковує глобалізацію космічних операцій КНР — саме в той час, коли Міжнародна космічна станція (МКС), очолювана США, наближається до завершення терміну своєї експлуатації, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Пролетівши крізь люк на борт "Тяньгун", пакистанець Мухаммад Зішан Алі широко усміхнувся, коли його привітав екіпаж станції. У Китайському космічному агентстві цю подію назвали першим в історії країни "космічним рукостисканням" з іноземцем.

Станція "Тяньгун", будівництво якої було завершено у 2022 році, є справжньою перлиною космічної програми Китаю. Останніми роками уряд КНР інвестував мільярди в реалізацію своїх амбіцій у космосі, прагнучи наздогнати США та Росію — двох із п’яти партнерів (разом із Європою, Японією та Канадою), що беруть участь у проєкті МКС. За даними NASA, після 25 років безперервної роботи експлуатація МКС має припинитися з 2030 року.

У середу голова КНР Сі Цзіньпін заявив своєму пакистанському колезі, що Пекін "готовий співпрацювати з усіма країнами… задля утвердження ідеї мирного використання космічного простору".

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Алі увійшов до складу екіпажу корабля "Шеньчжоу-24" — чергової місії в рамках програми, що передбачає ротацію екіпажів на станції кожні шість місяців. Він став першим пакистанцем, який дістався навколоземної орбіти.

"Відправлення в космос астронавта з іншої країни — це масштабне завдання, — зазначив у коментарі виданню The Guardian Блейн Курсіо, керуючий директор компанії Orbital Gateway Consulting. — Пакистан виявляє величезну довіру до Пекіна, дозволяючи своєму представнику летіти в космос на ракеті китайського виробництва. Існують також питання безпеки: Алі отримує детальне уявлення про китайську пілотовану космічну програму… Це допомагає Китаю краще підготуватися до подібних місій у майбутньому, а також демонструє іншим країнам, що КНР відкрита до такого формату співпраці".

Співпраця між Китаєм і Пакистаном у космічній сфері бере свій початок ще з початку 1990-х років. Китай уже здійснював запуски пакистанських супутників, а близько 2028 року в межах китайської місячної місії має вирушити на Місяць і пакистанський місяцехід.

Як свідчать оприлюднені кадри, у середу на тлі рожевого передсвітанкового неба з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю стартував корабель "Шеньчжоу-24", який через три з половиною години зістикувався з космічною станцією.

Алі, 40-річний пілот ВПС Пакистану та фахівець із корисного навантаження, проводитиме на борту низку експериментів. Зокрема, він досліджуватиме можливість вирощування мікроводоростей як потенційного джерела їжі, а також вивчатиме вплив космічного польоту на насіння кіноа. Підготовка до місії тривала сім місяців у Пекіні й включала, серед іншого, інтенсивне вивчення китайської мови.

На пресконференції напередодні запуску Алі процитував рядок із класичного китайського вірша. Командир екіпажу Тан Хунбо розповів журналістам, що мовні та культурні відмінності дещо ускладнювали налагодження спільної роботи, проте докладені зусилля дали результат.

Алі не залишатиметься на станції протягом шести місяців — терміну, який зазвичай передбачений для учасників місій на станції "Тяньгун". Натомість він повернеться на Землю разом із двома членами екіпажу "Шеньчжоу-23", тоді як командир того екіпажу, Чжу Янчжу, залишиться на орбіті, щоб досягти важливого рубежу — стати першим китайським астронавтом, який проведе в космосі цілий рік.

Стрімкі успіхи Пекіна в освоєнні космосу стривожили його конкурентів. Китай став третьою країною, що відправила людей на орбіту, а також успішно доставив роботизовані апарати на Марс і Місяць; у найближче десятиліття країна планує здійснити й пілотовані польоти на Місяць. У цій "місячній гонці" Пекін змагається з американською програмою "Артеміда" (Artemis). Ще з 2011 року США усунули Китай від участі в роботі МКС, заборонивши NASA співпрацювати з Пекіном. У 2025 році NASA пішло ще далі, повністю обмеживши доступ громадян Китаю до своїх об'єктів.

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"Ми знаємо, що Китай дуже прагне перетворити "Тяньгун" на міжнародний центр", — зазначив Курціо, посилаючись на документи Китайського управління пілотованих космічних польотів, оприлюднені спільно з ООН, у яких окреслено "ресурси для міжнародної співпраці" на борту станції. За його словами, у майбутньому можна очікувати, що такі країни, як Бразилія та Єгипет, шукатимуть можливості відправити своїх астронавтів у складі китайських місій. Він додав: "Гадаю, коли експлуатацію МКС буде завершено — і якщо не з’явиться жодної західної альтернативи (державної чи комерційної), — то цілком можливо, що згодом європейські країни або інші держави, які брали участь у проєкті МКС (наприклад, Росія), почнуть відправляти своїх астронавтів на станцію "Тяньгун"".