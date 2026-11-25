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Китай доставил первого иностранного астронавта на свою космическую станцию "Тяньгун". По словам китайской стороны, это событие знаменует начало глобализации космических операций КНР — именно в то время, когда возглавляемая США Международная космическая станция (МКС) приближается к завершению срока своей эксплуатации, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Пролетев через люк на борт "Тяньгуна", пакистанец Мухаммад Зишан Али широко улыбнулся, когда его приветствовал экипаж станции. В Китайском космическом агентстве это событие назвали первым в истории страны "космическим рукопожатием" с иностранцем.

Станция "Тяньгун", строительство которой было завершено в 2022 году, является настоящей жемчужиной космической программы Китая. В последние годы правительство КНР инвестировало миллиарды в реализацию своих амбиций в космосе, стремясь догнать США и Россию — двух из пяти партнеров (наряду с Европой, Японией и Канадой), участвующих в проекте МКС. По данным NASA, после 25 лет непрерывной работы эксплуатация МКС должна прекратиться с 2030 года.

В среду председатель КНР Си Цзиньпин заявил своему пакистанскому коллеге, что Пекин "готов сотрудничать со всеми странами… ради утверждения идеи мирного использования космического пространства".

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Али вошел в состав экипажа корабля "Шэньчжоу-24" — очередной миссии в рамках программы, предусматривающей ротацию экипажей на станции каждые шесть месяцев. Он стал первым пакистанцем, достигшим околоземной орбиты.

"Отправка в космос астронавта из другой страны — это масштабная задача, — отметил в комментарии изданию The Guardian Блейн Курсіо, управляющий директор компании Orbital Gateway Consulting. — Пакистан демонстрирует огромное доверие к Пекину, позволяя своему представителю лететь в космос на ракете китайского производства. Существуют также вопросы безопасности: Али получает детальное представление о китайской пилотируемой космической программе… Это помогает Китаю лучше подготовиться к подобным миссиям в будущем, а также демонстрирует другим странам, что КНР открыта к такому формату сотрудничества".

Сотрудничество между Китаем и Пакистаном в космической сфере берет свое начало еще в начале 1990-х годов. Китай уже осуществлял запуски пакистанских спутников, а около 2028 года в рамках китайской лунной миссии на Луну должен отправиться и пакистанский луноход.

Как свидетельствуют опубликованные кадры, в среду на фоне розового предрассветного неба с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая стартовал корабль "Шэньчжоу-24", который через три с половиной часа состыковался с космической станцией.

Али, 40-летний пилот ВВС Пакистана и специалист по полезной нагрузке, проведет на борту ряд экспериментов. В частности, он будет исследовать возможность выращивания микроводорослей как потенциального источника пищи, а также изучать влияние космического полета на семена киноа. Подготовка к миссии длилась семь месяцев в Пекине и включала, среди прочего, интенсивное изучение китайского языка.

На пресс-конференции накануне запуска Али процитировал строку из классического китайского стихотворения. Командир экипажа Тан Хунбо рассказал журналистам, что языковые и культурные различия несколько усложняли налаживание совместной работы, однако приложенные усилия дали результат.

Али не останется на станции в течение шести месяцев — срока, который обычно предусмотрен для участников миссий на станции "Тяньгун". Вместо этого он вернется на Землю вместе с двумя членами экипажа "Шэньчжоу-23", тогда как командир того экипажа, Чжу Янчжу, останется на орбите, чтобы достичь важной цели — стать первым китайским астронавтом, который проведет в космосе целый год.

Стремительные успехи Пекина в освоении космоса встревожили его конкурентов. Китай стал третьей страной, отправившей людей на орбиту, а также успешно доставил роботизированные аппараты на Марс и Луну; в ближайшее десятилетие страна планирует осуществить и пилотируемые полёты на Луну. В этой "лунной гонке" Пекин соперничает с американской программой "Артемида" (Artemis). Ещё с 2011 года США отстранили Китай от участия в работе МКС, запретив NASA сотрудничать с Пекином. В 2025 году NASA пошло ещё дальше, полностью ограничив доступ граждан Китая к своим объектам.

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"Мы знаем, что Китай очень стремится превратить „Тяньгун" в международный центр", — отметил Курцио, ссылаясь на документы Китайского управления пилотируемых космических полётов, опубликованные совместно с ООН, в которых обозначены "ресурсы для международного сотрудничества" на борту станции. По его словам, в будущем можно ожидать, что такие страны, как Бразилия и Египет, будут искать возможности отправить своих астронавтов в составе китайских миссий. Он добавил: "Думаю, когда эксплуатация МКС будет завершена — и если не появится никакой западной альтернативы (государственной или коммерческой), — то вполне возможно, что впоследствии европейские страны или другие государства, участвовавшие в проекте МКС (например, Россия), начнут отправлять своих астронавтов на станцию „Тяньгун"".