Трамп готов ослабить санкции против Ирана в обмен на ядерные уступки — Axios

Президент США Дональд Трамп готов предложить Ирану ослабление санкций и разморозить иранские средства в обмен на конкретные шаги Ирана в отношении ядерной программы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, представители Катара и Пакистана продолжают прилагать усилия, чтобы достичь договорённости между США и Ираном, однако ключевые вопросы остаются нерешёнными.

Иран стремится сосредоточить переговоры на ситуации вокруг Ормузского пролива и американской морской блокады, тогда как администрация Трампа требует от Тегерана согласиться на уступки в отношении ядерной программы.

Посредники из Катара встретились в понедельник в Нью-Йорке с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи для обсуждения катарского предложения. Позже в понедельник или на следующий день они должны провести соответствующие переговоры с представителями администрации Трампа.

Американский чиновник, осведомлённый о ходе встреч, назвал их "позитивными и конструктивными" и отметил, что Иран "дал понять, что готов к гибкости в отношении ядерных вопросов".

В то же время чиновник подчеркнул, что между сторонами сохраняются разногласия и что соглашения не будет, "если ядерные вопросы не будут урегулированы".

Стороны до сих пор не согласовали сроки выполнения обязательств и то, кто и какие шаги должен сделать первым - сказал собеседник издания.

По его словам, движение судов через Ормузский пролив увеличивается, одновременно блокада и санкции ослабляют позиции Ирана. Он добавил, что США считают свою позицию всё более сильной, а Трамп по-прежнему твёрдо придерживается цели не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Чиновник также отметил, что Белый дом скептически относится к обещаниям Ирана и обвинил Тегеран в нарушении предыдущего меморандума о взаимопонимании, когда в июле иранская сторона открыла огонь по коммерческим судам в Ормузском проливе.

На этот раз США нужны гарантии того, что Иран настроен серьёзно, а не просто пытается выбраться из сложного положения, в котором оказался - сказал американский чиновник.

Трамп отреагировал на публикацию в социальной сети Truth Social, назвав эти сообщения "неправдивыми".

США заявили, что контролируют Ормузский пролив, и отклонили требования Ирана