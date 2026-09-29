Трамп готовий послабити санкції проти Ірану в обмін на ядерні поступки - Axios

Президент США Дональд Трамп готовий запропонувати Ірану послаблення санкцій і розморозити іранські кошти в обмін на конкретні кроки Ірану щодо ядерної програми. Про це повідомляє Axios посилаючись на американських чиновників, пише УНН.

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Як зазначає видання, представники Катару та Пакистану продовжують докладати зусиль, аби досягти домовленості між США та Іраном, проте ключові питання залишаються невирішеними.

Іран прагне зосередити переговори на ситуації навколо Ормузької протоки та американської морської блокади, тоді як адміністрація Трампа вимагає від Тегерана погодитися на поступки щодо ядерної програми.

Посередники з Катару зустрілися в понеділок у Нью-Йорку з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі для обговорення катарської пропозиції. Пізніше в понеділок або наступного дня вони мають провести відповідні переговори з представниками адміністрації Трампа.

Американський посадовець, обізнаний з перебігом зустрічей, назвав їх "позитивними й конструктивними" та зазначив, що Іран "дав зрозуміти, що готовий до гнучкості щодо ядерних питань".

Водночас посадовець наголосив, що між сторонами залишаються розбіжності й що угоди не буде, "якщо ядерні питання не будуть вирішені".

Сторони досі не погодили терміни виконання зобов’язань і те, хто та які кроки має зробити першим - сказав співрозмовник видання.

За його словами, рух суден через Ормузьку протоку зростає, водночас блокада та санкції послаблюють позиції Ірану. Він додав, що США вважають свою позицію дедалі сильнішою, а Трамп і надалі твердо дотримується мети не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Посадовець також зауважив, що Білий дім скептично ставиться до обіцянок Ірану та звинуватив Тегеран у порушенні попереднього меморандуму про взаєморозуміння, коли в липні іранська сторона відкрила вогонь по комерційних суднах в Ормузькій протоці.

Цього разу США потрібні гарантії того, що Іран налаштований серйозно, а не просто намагається вибратися зі складного становища, в якому опинився - сказав американський посадовець.

Трамп відреагував на публікацію у соцмережі Truth Social, назвавши ці повідомлення "неправдивими".

США заявили, що контролюють Ормузьку протоку, та відхилили вимоги Ірану