Пакистан объявил о развертывании военного контингента в Саудовской Аравии, которая подвергается все более интенсивным атакам йеменских повстанцев-хуситов. Об этом сообщает LRT со ссылкой на заявление пакистанской армии, пишет УНН.

Детали

Решение было принято после встречи представителей Пакистана, Саудовской Аравии и Турции, которые в августе подписали оборонный пакт по образцу НАТО. Соглашение предусматривает взаимную помощь в случае нападения на одну из стран-участниц.

Это развертывание будет способствовать дальнейшему укреплению обороноспособности Королевства с учетом новых вызовов безопасности – говорится в заявлении пакистанских военных.

На церемонии отправки военнослужащих в Равалпинди присутствовали посол Саудовской Аравии и командующий пакистанской армией Асим Мунир.

На Ближнем Востоке нарастает угроза эскалации

С июля, когда обострились боевые действия в Йемене, хуситы усилили атаки на саудовские города, нефтяные объекты и судоходство.

Во время встречи в Исламабаде министры иностранных дел и обороны трех стран осудили нападения хуситов и договорились углубить военное сотрудничество.

В то же время коалиция под руководством Саудовской Аравии призвала гражданских лиц покинуть территорию йеменского порта Рас-Иса перед ожидаемыми ударами. Это произошло после перехвата баллистической ракеты, которая летела в направлении Эр-Рияда.

Поддерживаемые Ираном хуситы, со своей стороны, пригрозили новыми ударами по объектам на территории Саудовской Аравии.

Хуситы атаковали два порта Саудовской Аравии на Красном море и заявили о мести за удары по Йемену