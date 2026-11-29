Пакистан перебрасывает войска в Саудовскую Аравию на фоне обострения конфликта с хуситами
Киев • УНН
Пакистан разворачивает военный контингент в Саудовской Аравии после усиления атак хуситов. Страны углубляют оборонное сотрудничество.
Пакистан объявил о развертывании военного контингента в Саудовской Аравии, которая подвергается все более интенсивным атакам йеменских повстанцев-хуситов. Об этом сообщает LRT со ссылкой на заявление пакистанской армии, пишет УНН.
Детали
Решение было принято после встречи представителей Пакистана, Саудовской Аравии и Турции, которые в августе подписали оборонный пакт по образцу НАТО. Соглашение предусматривает взаимную помощь в случае нападения на одну из стран-участниц.
Это развертывание будет способствовать дальнейшему укреплению обороноспособности Королевства с учетом новых вызовов безопасности
На церемонии отправки военнослужащих в Равалпинди присутствовали посол Саудовской Аравии и командующий пакистанской армией Асим Мунир.
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С июля, когда обострились боевые действия в Йемене, хуситы усилили атаки на саудовские города, нефтяные объекты и судоходство.
Во время встречи в Исламабаде министры иностранных дел и обороны трех стран осудили нападения хуситов и договорились углубить военное сотрудничество.
В то же время коалиция под руководством Саудовской Аравии призвала гражданских лиц покинуть территорию йеменского порта Рас-Иса перед ожидаемыми ударами. Это произошло после перехвата баллистической ракеты, которая летела в направлении Эр-Рияда.
Поддерживаемые Ираном хуситы, со своей стороны, пригрозили новыми ударами по объектам на территории Саудовской Аравии.
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