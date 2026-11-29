Пакистан оголосив про розгортання військового контингенту в Саудівській Аравії, яка зазнає дедалі інтенсивніших атак єменських повстанців-хуситів. Про це повідомляє LRT із посиланням на заяву пакистанської армії, пише УНН.

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Рішення ухвалили після зустрічі представників Пакистану, Саудівської Аравії та Туреччини, які у серпні підписали оборонний пакт за зразком НАТО. Угода передбачає взаємну допомогу в разі нападу на одну з країн-учасниць.

Це розгортання сприятиме подальшому зміцненню обороноздатності Королівства з урахуванням нових викликів безпеці – йдеться у заяві пакистанських військових.

На церемонії відправлення військовослужбовців у Равалпінді були присутні посол Саудівської Аравії та командувач пакистанської армії Асім Мунір.

На Близькому Сході наростає загроза ескалації

З липня, коли загострилися бойові дії в Ємені, хусити посилили атаки на саудівські міста, нафтові об'єкти та судноплавство.

Під час зустрічі в Ісламабаді міністри закордонних справ та оборони 3 країн засудили напади хуситів і домовилися поглибити військову співпрацю.

Водночас коаліція під керівництвом Саудівської Аравії закликала цивільних залишити територію єменського порту Рас-Ісса перед очікуваними ударами. Це сталося після перехоплення балістичної ракети, яка летіла в напрямку Ер-Ріяда.

Підтримувані Іраном хусити зі свого боку пригрозили новими ударами по об'єктах на території Саудівської Аравії.

Хусити атакували два порти Саудівської Аравії на Червоному морі та заявили про помсту за удари по Ємену