Єменські хусити 25 листопада атакували саудівські порти Джидда та Джазан на Червоному морі, заявивши, що це відповідь на попередні удари Саудівської Аравії по Ємену. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За словами речника очолюваної Саудівською Аравією військової коаліції Туркі аль-Малікі, внаслідок атаки на порт Джазан зафіксували незначні пошкодження, серед цивільного населення постраждалих немає. Поблизу порту Джидда, найбільшого в королівстві, саудівські сили перехопили безпілотник.

Хусити назвали свої атаки відповіддю на удари по порту Ходейда та інших підконтрольних угрупованню територіях Ємену.

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Бойові дії між сторонами відновилися в липні 2026 року після 4-річного затишшя. Відтоді хусити неодноразово атакували саудівські енергетичні об'єкти, аеропорти та іншу критичну інфраструктуру.

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У вівторок угруповання вдруге за тиждень атакувало головний фінансовий район Ер-Ріяда, внаслідок чого 11 людей отримали поранення.

Через загострення конфлікту влада Саудівської Аравії скасувала низку масштабних спортивних та ділових заходів. Зокрема, міжнародну інвестиційну конференцію Future Investment Initiative перенесли на жовтень 2027 року.

На тлі регіональної нестабільності влада королівства прогнозує скорочення економіки країни на 2,1% за підсумками 2026 року та зростання бюджетного дефіциту до 4,9% ВВП.

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