Йеменские хуситы 25 ноября атаковали саудовские порты Джидда и Джазан на Красном море, заявив, что это ответ на предыдущие удары Саудовской Аравии по Йемену. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам представителя возглавляемой Саудовской Аравией военной коалиции Турки аль-Малики, в результате атаки на порт Джазан были зафиксированы незначительные повреждения, среди гражданского населения пострадавших нет. Вблизи порта Джидда, крупнейшего в королевстве, саудовские силы перехватили беспилотник.

Хуситы назвали свои атаки ответом на удары по порту Ходейда и другим подконтрольным группировке территориям Йемена.

Конфликт между Саудовской Аравией и хуситами обостряется

Боевые действия между сторонами возобновились в июле 2026 года после 4-летнего затишья. С тех пор хуситы неоднократно атаковали саудовские энергетические объекты, аэропорты и другую критическую инфраструктуру.

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Во вторник группировка во второй раз за неделю атаковала главный финансовый район Эр-Рияда, в результате чего 11 человек получили ранения.

Из-за обострения конфликта власти Саудовской Аравии отменили ряд масштабных спортивных и деловых мероприятий. В частности, международную инвестиционную конференцию Future Investment Initiative перенесли на октябрь 2027 года.

На фоне региональной нестабильности власти королевства прогнозируют сокращение экономики страны на 2,1% по итогам 2026 года и рост бюджетного дефицита до 4,9% ВВП.

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