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Нефть дешевеет второй день подряд — переговоры по Ирану дали надежду на завершение эскалации

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Цены на нефть снижаются из-за дипломатических переговоров по поводу войны между США и Ираном. Brent опустилась ниже $116, WTI — примерно до $101.

Нефть дешевеет второй день подряд — переговоры по Ирану дали надежду на завершение эскалации

Мировые цены на нефть снижаются второй день подряд на фоне активизации дипломатических переговоров по поводу войны между США и Ираном. Инвесторы надеются, что переговоры помогут избежать дальнейшего обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Американская нефть West Texas Intermediate подешевела примерно до 101 доллара за баррель после падения на 1,5% во время предыдущих торгов. В то же время стоимость эталонной марки Brent опустилась ниже 116 долларов.

Толчком к снижению цен стали переговоры в Тегеране с участием представителей Саудовской Аравии, Пакистана и Турции. Стороны договорились продолжить дипломатические консультации.

Риски новой эскалации сохраняются

Несмотря на дипломатические усилия, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Саудовская Аравия сообщила об уничтожении трех беспилотников в Эр-Рияде, а ливанская "Хезболла", по данным Reuters, готовится к возможному новому конфликту.

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С начала года нефть Brent подорожала почти на 90% из-за войны США с Ираном, перебоев с поставками энергоносителей и атак йеменских хуситов.

Дополнительное влияние на нефтяной рынок могут оказать парламентские выборы в Израиле 27 октября, решение Федеральной резервной системы США по процентным ставкам и промежуточные выборы в американский Конгресс 3 ноября.

Во вторник также запланирована встреча владимира путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и эмиром Катара на энергетическом саммите в москве.

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Степан Гафтко

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