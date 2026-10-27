Нефть дешевеет второй день подряд — переговоры по Ирану дали надежду на завершение эскалации

Мировые цены на нефть снижаются второй день подряд на фоне активизации дипломатических переговоров по поводу войны между США и Ираном. Инвесторы надеются, что переговоры помогут избежать дальнейшего обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Американская нефть West Texas Intermediate подешевела примерно до 101 доллара за баррель после падения на 1,5% во время предыдущих торгов. В то же время стоимость эталонной марки Brent опустилась ниже 116 долларов.

Толчком к снижению цен стали переговоры в Тегеране с участием представителей Саудовской Аравии, Пакистана и Турции. Стороны договорились продолжить дипломатические консультации.

Риски новой эскалации сохраняются

Несмотря на дипломатические усилия, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Саудовская Аравия сообщила об уничтожении трех беспилотников в Эр-Рияде, а ливанская "Хезболла", по данным Reuters, готовится к возможному новому конфликту.

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С начала года нефть Brent подорожала почти на 90% из-за войны США с Ираном, перебоев с поставками энергоносителей и атак йеменских хуситов.

Дополнительное влияние на нефтяной рынок могут оказать парламентские выборы в Израиле 27 октября, решение Федеральной резервной системы США по процентным ставкам и промежуточные выборы в американский Конгресс 3 ноября.

Во вторник также запланирована встреча владимира путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и эмиром Катара на энергетическом саммите в москве.

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